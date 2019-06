Τα τρία γυναικεία ζώδια που οι άντρες ερωτεύονται με την πρώτη ματιά

Do you believe in love at first time? Η απάντηση είναι #yes αν είστε ένα από τα παρακάτω ζώδια:

Λέων

Η γυναίκα Λέων είναι ερωτεύσιμη με κάθε ματιά. Και με την πρώτη και με τη δεύτερη και με την τελευταία. Ακόμη κι αν χωρίζει με έναν άντρα εκείνος εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος μαζί της. Γιατί; Γιατί Λέων είναι.

Ζυγός

Η γυναίκα Ζυγός είναι η Σιδηρά Κυρία του ζωδιακού και αυτό κάνει τους άντρες να τη θαυμάζουν και να την ερωτεύονται γιατί κατά βάθος τους αρέσουν τα δύσκολα.

Υδροχόος

Η γυναίκα Υδροχόος είναι το θηλυκό των άστρων. Έχει το χάρισμα του αισθησιασμού και μόνο αυτή μπορεί να τον αιχμαλωτίσει με τη γυναικεία της φύση με την πρώτη ματιά.

Πηγή: marieclaire.gr