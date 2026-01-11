Το ανθρωποειδές ρομπότ που παίζει τένις: Δείτε τα απίστευτα αντανακλαστικά του Walker S2 (VIDEO)

Δεν είναι σκηνή από ταινία, αλλά η νέα πραγματικότητα της ρομποτικής. Το Walker S2 της UBTech εντυπωσιάζει με την ικανότητά του να υπολογίζει την τροχιά της μπάλας και να εκτελεί χτυπήματα με χειρουργική ακρίβεια.

Μπορεί ένα ρομπότ να ανταγωνιστεί έναν άνθρωπο στο τένις; Η κινεζική εταιρεία UBTech απαντά με το ανθρωποειδές Walker S2, το οποίο ξεφεύγει από τις στατικές επιδείξεις εργαστηρίου και βγαίνει στο «γήπεδο». Το τένις θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά τεστ για τη ρομποτική, καθώς απαιτεί τον τέλειο συντονισμό όρασης, ισορροπίας και ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί το τένις είναι η απόλυτη πρόκληση;

Για να χτυπήσει το ρομπότ τη μπάλα, πρέπει να εκτελέσει ταυτόχρονα σύνθετες λειτουργίες:

Πρόβλεψη τροχιάς: Εντοπισμός της μπάλας και υπολογισμός του σημείου επαφής.

Εντοπισμός της μπάλας και υπολογισμός του σημείου επαφής. Δυναμική ισορροπία: Τοποθέτηση του σώματος και σταθεροποίηση των ποδιών χωρίς παύση.

Τοποθέτηση του σώματος και σταθεροποίηση των ποδιών χωρίς παύση. Απορρόφηση κραδασμών: Η στιγμή της επαφής με τη ρακέτα προκαλεί κραδασμούς που θα μπορούσαν να ρίξουν ένα κοινό ρομπότ στο έδαφος.

Από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή

Το Walker S2 δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο. Η UBTech ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραδώσει 1.000 μονάδες, με πάνω από τις μισές να βρίσκονται ήδη σε πραγματική χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Διαθέτει σύστημα «στερεοσκοπικής όρασης» που μιμείται το ανθρώπινο μάτι και αλγόριθμους που του επιτρέπουν να σηκώνει βάρη έως 15 κιλά και να λυγίζει τον κορμό του έως 125 μοίρες.

Ενεργειακή αυτονομία

Το εντυπωσιακό είναι ότι το Walker S2 μπορεί να λειτουργεί αδιάλειπτα, καθώς διαθέτει σύστημα αυτόματης αντικατάστασης μπαταρίας. Αυτό το καθιστά ιδανικό για εργοστάσια και επαγγελματικούς χώρους όπου η συνεχής κίνηση είναι απαραίτητη.

