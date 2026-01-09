Smartphones και Laptops: Γιατί έρχονται «τσουχτερές» αυξήσεις τιμών μέσα στο 2026 – Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αν σχεδιάζετε να αγοράσετε νέο κινητό ή υπολογιστή μέσα στο έτος, ίσως πρέπει να βιαστείτε. Κορυφαία στελέχη των Samsung, Arm και Qualcomm προειδοποίησαν από την έκθεση CES στο Λας Βέγκας ότι οι τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών αναμένεται να πάρουν την «ανηφόρα» λόγω μιας πρωτοφανούς έλλειψης εξαρτημάτων που προκαλεί η παγκόσμια κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το AI «κλέβει» τις μνήμες των κινητών μας

Η αιτία της κρίσης βρίσκεται στην ανάγκη για τεράστιες υποδομές AI. Κολοσσοί όπως η Google, η Meta, η Amazon και η OpenAI επενδύουν δισεκατομμύρια σε κέντρα δεδομένων (data centers), τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης υψηλού εύρους (HBM).

Η συνέπεια : Οι προμηθευτές μνημών (Samsung, Micron, SK Hynix) κατευθύνουν τους παραγωγικούς τους πόρους στις μνήμες για AI, μειώνοντας δραστικά την παραγωγή για smartphones και laptops.



Η δήλωση: Ο CEO της Arm χαρακτήρισε τους περιορισμούς στις μνήμες ως τους «σοβαρότερους των τελευταίων δύο δεκαετιών», ενώ η Samsung μιλά για «πρωτοφανή» έλλειψη.

Ποιοι θα πληρώσουν τη νύφη;

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, οι αυξήσεις θα είναι «σημαντικές» ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Android & Windows: Αναμένεται να πληγούν περισσότερο, καθώς το κόστος των εξαρτημάτων εκτοξεύεται.

Κινέζοι κατασκευαστές: Οι εταιρείες χαμηλότερου κόστους θα δυσκολευτούν να απορροφήσουν την αύξηση και θα την μετακυλήσουν στον καταναλωτή.

Apple & Samsung (Premium): Παρότι έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμηθειών, η γενικότερη πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα καθιστά τις αυξήσεις αναπόφευκτες σε βάθος χρόνου.

Το μέλλον της αγοράς

Η IDC εκτιμά ότι η αγορά των smartphones μπορεί να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026. Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται να μετασχηματίσει την οικονομία, αλλά προς το παρόν, η πρώτη της ορατή επίπτωση για τον μέσο πολίτη είναι η αύξηση του κόστους της ψηφιακής του καθημερινότητας.