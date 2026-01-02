Το όνειρο έγινε πραγματικότητα: Ξεκίνησε η παραγωγή για το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο (Video)

Ξεχάστε την κίνηση στους δρόμους. Το Alef Model A μπαίνει στην παραγωγή, πετάει πάνω από το μποτιλιάρισμα και κοστίζει όσο μια supercar.

Αυτό που βλέπαμε μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως το "Back to the Future", είναι πλέον γεγονός. Η αμερικανική εταιρεία Alef Aeronautics ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη χειροποίητη παραγωγή του Model A, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου που μπορεί να απογειωθεί κάθετα.

Τι κάνει το Alef Model A να ξεχωρίζει:

Διπλή προσωπικότητα: Οδηγείται κανονικά στον δρόμο σαν ένα ηλεκτρικό όχημα, αλλά όταν βρει κίνηση, μπορεί να απογειωθεί κάθετα (VTOL) και να πετάξει πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα.

Αυτονομία: Έχει εμβέλεια 320 χιλιομέτρων στον δρόμο και περίπου 170 χιλιομέτρων στον αέρα.

Επαναστατικό design: Το σώμα του οχήματος περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της πτήσης, μετατρέποντας τα πλαϊνά του σε φτερά, ενώ η καμπίνα των επιβατών παραμένει σταθερή.

Τιμή: Δεν είναι για όλα τα βαλάντια, καθώς η τιμή του αγγίζει τις 300.000 δολάρια, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 3.000 προπαραγγελίες.



Πότε θα το δούμε στους δρόμους (και τους αιθέρες); Οι πρώτες μονάδες κατασκευάζονται ήδη στην Καλιφόρνια και θα παραδοθούν σε περιορισμένο αριθμό πελατών για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Η εταιρεία στοχεύει στη μαζική παραγωγή τα επόμενα χρόνια, ελπίζοντας ότι η τεχνολογία θα ωριμάσει και η τιμή θα πέσει στα επίπεδα ενός συμβατικού οικογενειακού αυτοκινήτου.

