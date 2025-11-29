Ο νονός της ΑΙ προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική κατάρρευση

Ο Geoffrey Hinton, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της τεχνητής νοημοσύνης και βραβευμένος με Turing για την πρωτοποριακή έρευνά του στα νευρωνικά δίκτυα, συνεχίζει να υψώνει τη φωνή του για τους κινδύνους που –κατά τη δική του εκτίμηση– συνοδεύουν την εκρηκτική εξέλιξη των συστημάτων AI.

Σε δημόσια συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Georgetown με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο Hinton περιέγραψε ένα μέλλον που απέχει πολύ από την αισιόδοξη εικόνα της τεχνολογικής προόδου: ένα μέλλον με μαζική ανεργία, αποδιοργάνωση των κοινωνιών και αλλαγή των ισορροπιών ισχύος παγκοσμίως.

«Οι άνθρωποι δεν θα έχουν άλλη δουλειά να κάνουν»

Ο Hinton τόνισε ότι η τρέχουσα τεχνολογική μετάβαση δεν θυμίζει καμία από τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, όπου οι χαμένες θέσεις εργασίας αντικαθίσταντο με νέες.

«Αυτήν τη φορά δεν θα υπάρχει εναλλακτική», είπε.

Αν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει σε νοημοσύνη ισότιμη ή ανώτερη του ανθρώπου, τότε «κάθε εργασία μπορεί να γίνει από μια μηχανή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλες εταιρείες και ισχυροί επιχειρηματικοί φορείς επενδύουν ακριβώς στην αντικατάσταση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας ένα οικονομικό μοντέλο που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αποδειχθεί αδιέξοδο.

Η μετάνοια του πρωτοπόρου και η νέα του στάση

Ο Hinton, που μαζί με τους Yann LeCun και Yoshua Bengio θεωρείται «νονός» της AI, έχει περάσει πλέον από τον ρόλο του πρωτοπόρου στον ρόλο του πιο ηχηρού επικριτή της.

Από την αποχώρησή του από την Google το 2023, δηλώνει πως μετανιώνει για μέρος του έργου του, ενώ οι παρεμβάσεις του είναι ολοένα πιο ανήσυχες σχετικά με την κατεύθυνση που παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Απειλή στην οικονομία: Η AI ως μοχλός αποσταθεροποίησης

Ο Hinton υποστήριξε ότι ολόκληρος ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά κερδοφόρος χωρίς εκτεταμένη αντικατάσταση ανθρώπων.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε τεχνολογικούς δισεκατομμυριούχους –όπως οι Elon Musk, Mark Zuckerberg και Larry Ellison– τονίζοντας ότι δεν έχουν αντιληφθεί πως αν οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται, δεν μπορούν να καταναλώσουν.

Επαναλαμβάνοντας παλαιότερες προειδοποιήσεις του, εκτίμησε ότι η εμφάνιση τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) ίσως απέχει λιγότερο απ’ όσο πιστεύαμε:

«Ίσως σε 20 χρόνια ή και νωρίτερα», όπως έχει δηλώσει.

Σήμερα πήγε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι μοντέλα όπως το GPT-5 «γνωρίζουν ήδη χιλιάδες φορές περισσότερα από εμάς».

Διαφωνίες στην επιστημονική κοινότητα – και τα όρια της τεχνολογίας

Παρά τον συναγερμό που ηχούν οι δηλώσεις του, αρκετοί ειδικοί διαφωνούν με την άποψη ότι τα μοντέλα «γνωρίζουν» πραγματικά ή ότι μπορούν να αντικαταστήσουν αξιόπιστα τους εργαζομένους.

Σημείωσαν, όπως έχει καταγραφεί σε πολλές περιπτώσεις, ότι ακόμη και σε απλούστερους τομείς –όπως η υποστήριξη πελατών– η αντικατάσταση ανθρώπων από AI έχει συχνά αποτύχει.

Προειδοποίηση για στρατιωτική χρήση: «Αν δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, θα υπάρχουν λιγότερες αντιδράσεις»

Οι ανησυχίες του Hinton δεν περιορίζονται στην αγορά εργασίας.

Κατά την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η AI μπορεί να γίνει εργαλείο στρατιωτικών επιχειρήσεων που δεν θα συνεπάγονται ανθρώπινες απώλειες για τις μεγάλες δυνάμεις — άρα και χωρίς πολιτικό κόστος.

Τα αυτόνομα συστήματα μάχης, όπως είπε, θα μπορούσαν να αφαιρέσουν ένα από τα μεγάλα εμπόδια που αποτρέπουν σήμερα πλούσιες χώρες από το να εισβάλουν σε μικρότερα κράτη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γρανάδα.

Ένας διάλογος που φουντώνει

Παρότι ο Hinton δεν είναι ο μόνος επιστήμονας που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι σίγουρα από τους πιο ευθείς στις διατυπώσεις του. Είτε κανείς συμμερίζεται τους φόβους του είτε όχι, οι παρεμβάσεις του συνεχίζουν να τροφοδοτούν μια παγκόσμια συζήτηση για το ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη και ποιος θα επωμιστεί το τίμημα της εξέλιξής της.