Τεχνητή Νοημοσύνη: Ειδικοί προειδοποιούν για απειλή «αφανισμού» της ανθρωπότητας

Επικεφαλής επιχειρήσεων και ειδικοί, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν, δημιουργός του ChatGPT, προειδοποίησαν για τις απειλές «αφανισμού» της ανθρωπότητας που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο αγώνας κατά των κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ πρέπει να είναι «παγκόσμια προτεραιότητα μαζί με άλλους κινδύνους στην κλίμακα της κοινωνίας, όπως οι πανδημίες και οι πυρηνικοί πόλεμοι», γράφουν οι υπογράφοντες στον ιστότοπο του Center for AI Safety, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζέφρι Χίντον, που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της ΤΝ και ο οποίος υπογράφει επίσης τη διακήρυξη αυτή, προειδοποίησε ήδη για τους κινδύνους αποχωρώντας στις αρχές Μαΐου από τη θέση εργασίας του στον κολοσσό Google.

Η πρόοδος στον τομέα της ΤΝ προκαλεί «μεγάλους κινδύνους για την κοινωνία και την ανθρωπότητα», είχε εκτιμήσει τότε στους New York Times.

Τον Μάρτιο, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ –ένας από τους ιδρυτές της OpenAI ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο– και εκατοντάδες ειδικοί σε όλο τον κόσμο είχαν ζητήσει να γίνει μια διακοπή έξι μηνών στην έρευνα για την ισχυρή ΤΝ, επικαλούμενοι «μεγάλους κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Ένδειξη της ταχύτατης ανάπτυξης μιας όλο και πιο «γενικής» τεχνητής νοημοσύνης, που διαθέτει ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες και άρα μπορεί να προκαλέσει ανατροπές σε πολλά επαγγέλματα, ήταν το λανσάρισμα από την OpenAI του GP-4, μιας νέας εκδοχής του ChatGPT, που παρουσιάστηκε ευρέως στο κοινό στα τέλη του 2022.

Ο Αμερικανός Σαμ Άλτμαν πολλαπλασιάζει τακτικά τις προειδοποιήσεις του, φοβούμενος πως η ΤΝ μπορεί να προκαλέσει «σοβαρή ζημιά στον κόσμο», χειραγωγώντας εκλογές ή προκαλώντας ανατροπές την αγορά εργασίας. Την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, συζήτησε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πώς μπορεί να εξευρεθεί «η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία από (αυτή την τεχνολογία) και τον θετικό αντίκτυπό» της.

Επιστήμονες της Microsoft, σε αναφορά τους τον περασμένο Μάρτιο, υποστήριξαν – ούτε λίγο ούτε πολύ – πως σε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε καταγράφεται πιο κοντά στη τεχνητή γενική νοημοσύνη, γνωστή με τη συντομογραφία A.G.I. Πρόκειται για τη δυνατότητα μιας μηχανής να λειτουργεί και πράττει όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Στα πειράματά τους με μια νέα έκδοση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης GPT-4, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο ChatGPT, οι ειδικοί του τεχνολογικού κολοσσού έθεσαν έναν γρίφο, που όπως αναφέρουν απαιτεί μια διαισθητική κατανόηση του φυσικού κόσμου. «Έχουμε ένα βιβλίο, εννέα αυγά, έναν φορητό υπολογιστή, ένα μπουκάλι και ένα καρφί. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις πως να στοιβάξω το ένα πάνω από το άλλο σταθερά», ήταν το ερώτημα που του έθεσαν.

