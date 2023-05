Gmail: Η τεχνητή νοημοσύνη θα γράφει πλέον και τα mail μας - Η ανάρτηση της Google

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Google κατά τη διάρκεια του Google I/O, τo Gmail θα φιλοξενήσει σύντομα μια νέα λειτουργία, η οποία θα γράφει mail αντί για σένα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ναι, καλά διάβασες! Το νέο χαρακτηριστικό «βοήθησέ με να γράψω» είναι ουσιαστικά μια προέκταση των αυτόματων απαντήσεων και του κειμένου που η Google χρησιμοποιεί ήδη στο Gmail. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, έδειξε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα για τη σύνταξη ενός email σε μια αεροπορική εταιρεία που ζητά επιστροφή χρημάτων για μια πτήση που ακυρώθηκε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μαθαίνει να διαβάζει και τη σκέψη μας, επειδή αυτό μας έλειπε

Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη αλληλογραφία που είχες με την αεροπορική εταιρεία για να προσθέσεις την ημερομηνία ταξιδιού και τον αριθμό πτήσης, η λειτουργία γράφει ένα πλήρες μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να προσθέσεις, να επεξεργαστείς ή απλώς να στείλεις.

Μπορείς επίσης να επιλέξεις να κάνεις πιο συγκεκριμένο το email, επιλέγοντας να το επεξεργαστείς και να το κάνεις μεγαλύτερο, να συντομεύσεις το email για να το κάνεις συνοπτικό, να το κάνεις πιο επίσημο ή μπορείς να πατήσεις «αισθάνομαι τυχερός» για να δει τι συμβαίνει. Ο στόχος είναι να επιτραπεί στην τεχνητή νοημοσύνη να σου εξοικονομήσει χρόνο, γράφοντας αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κανονικά μπορεί να παίρνουν χρόνο.

Το Magic Compose με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα βοηθήσει όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή Messages by Google να απαντούν σε μηνύματα κειμένου και να προτείνουν απαντήσεις με βάση το πλαίσιο του εισερχόμενου μηνύματος.

Θα σου επιτρέψει επίσης να συνθέτεις μια απάντηση σε διαφορετικά στυλ. Για παράδειγμα, αν θες, μπορείς ακόμη και να δημιουργήσεις μια απάντηση δική σου σαν να γράφτηκε από τον William Shakespeare. Το Magic Compose θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι ως έκδοση beta.

From Smart Reply “Help me write” in Gmail ↓#GoogleIO pic.twitter.com/u0ILECSMN4