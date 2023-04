Το «αφεντικό» του Twitter, ο Έλον Μασκ, αποφάσισε να αλλάξει το logo του Twitter, αιφνιδιάζοντας τους χρήστες.

Χθες το απόγευμα της Δευτέρας, ξαφνικά το χαρακτηριστικό μπλε πτηνό εξαφανίστηκε και τη θέση του είχε πάρει ο σκύλος του Dogecoin, το logo του κρυπτονομίσματος, το οποίο έχει μηνύσει τον Μασκ.

«Όπως το είχα υποσχεθεί» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, αναρτώντας μία παλιότερη, διαδικτυακή συζήτησή του με τον χρήστη WSBChairman, έναν δημοφιλή λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

«Χρειάζεται κάποια νέα πλατφόρμα;», αναρωτιόταν ο Μασκ.

«Απλώς αγόρασε το Twitter και αντικατέστησε το logo του πουλιού με το Doge», του απαντούσε ο WSBChairman.

«Χαχαχα, αυτό θα ήταν αρρωστημένο», είχε απαντήσει τότε ο μεγιστάνας.

Το νέο λογότυπο εμφανίστηκε στο Twitter μόλις δύο ημέρες αφότου ο Μασκ ζήτησε από δικαστή να απορρίψει μήνυση ύψους 258 δισ. δολαρίων σε βάρος του σύμφωνα με την οποία είχε φτιάξει «πυραμίδα» με σκοπό την υποστήριξη του dogecoin, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η αλλαγή.

I wonder if @elonmusk was trying to foreshadow something with this meme yesterday…#dogecoin pic.twitter.com/C1VPWIoX1n