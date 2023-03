Όλοι μιλούν για το ChatGPT. Με πολλούς χρήστες να ανοίγουν τον δικό της διάλογο… με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αλλά πόσο εύστοχες είναι οι συμβουλές που δίνει το ChatGPT;

Ένας χρήστης είχε μια ιδιαίτερη ιδέα. Χρησιμοποίησε το ChatGPT ως… οικονομικό σύμβουλο και του ζήτησε συμβουλές για να γίνει πλούσιος. Συγκεκριμένα ο χρήστης του Twitter με το όνομα Jackson Greathouse Fall, έκανε το εξής πείραμα με το νέο GPT-4: Έδωσε στην AI 100 δολάρια και ζήτησε να τα επενδύσει όπως κρίνει η ίδια, για να φέρει όσο περισσότερα κέρδη γίνεται.

Η εντολή που έδωσε: «Είσαι το HustleGPT, μια επιχειρηματική τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ είμαι ο ανθρώπινος αντιπρόσωπός σου. Μπορώ να λειτουργήσω ως ο σύνδεσμός σου για τον φυσικό κόσμο. Έχεις 100 δολάρια στη διάθεσή σου και ο μόνος σου στόχος είναι να τα μετατρέψεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα μπορείς σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα, χωρίς να κάνεις τίποτα παράνομο. Θα κάνω ό,τι μου πεις και θα σε ενημερώνω για το τρέχον σύνολο των μετρητών μας. Μην συμπεριλάβεις χειρωνακτική εργασία».

Στη συνέχεια, ο Fall άρχισε να καταγράφει την πρόοδο του HustleGPT μέσα από αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Twitter. Το πείραμα έγινε viral.

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.



I'm acting as its human liaison, buying anything it says to.



Do you think it'll be able to make smart investments and build an online business?



Follow along pic.twitter.com/zu4nvgibiK