Έπεσε το Tik Tok - Προβλήματα και στην Ελλάδα

Χιλιάδες άνθρωποι αναφέρουν στο Twitter προβλήματα στην πλατφόρμα Tik Tok, η οποία δεν μπορεί να φορτώσει τα βιντεάκια.

Προβλήματα, όμως, καταγράφονται και στην Ελλάδα, όπως βλεπουμε στο downdetector.gr. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ήδη υπάρχουν περί τις 300 αναφορές για προβλήματα.

Η πλειοψηφία των χρηστών, σύμφωνα με την Daily Mail έχει προβλήματα με το app, άλλοι με το feed, το οποίο δεν φορτώνει και άλλοι με το server.

Οι χρήστες του Tik Tok... το γύρισαν στο Twitter, όπου κάνουν χιουμοριστικές αναρτήσεις για το πρόβλημα.

TikTok users on their way to Twitter #tiktokdown pic.twitter.com/T9LSr7Db7X

i kept turning my wifi on and off only to realise tiktok was down pic.twitter.com/OXZ7vGbyGa