Angry Birds: Καταργείται από το Play Store το θρυλικό παιχνίδι

Το δημοφιλές mobile παιχνίδι «Angry Birds» την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 θα καταργηθεί από το Play Store.

Το «Angry Birds» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009 και είναι από τα λίγα mobile παιχνίδια που έκανε πάταγο παγκοσμίως. Όλοι όσοι είχαν τότε smartphone κινητό έπαιζαν αυτό το παιχνίδι. Αργότερα κυκλοφόρησαν δεκάδες άλλα spinoff παιχνίδια καθώς και δύο ταινίες στο σινεμά.

Πριν από λίγο καιρό, το παιχνίδι επανακυκλοφόρησε με την ονομασία «Rovio Classics: Angry Birds», όμως πλέον θα είναι εκτός λίστας από το Google Play Store. Στο App Store της Apple, το Angry Birds θα μετονομαστεί σε «Red’s First Flight» και περισσότερες πληροφορίες για το αν καταργηθεί και από εκεί αναμένονται σύντομα.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ