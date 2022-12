Twitter: Θα εμφανίζει πόσοι διάβασαν τις αναρτήσεις σας

Σε μία αλλαγή, που είχε υποσχεθεί ο Elon Musk, προχώρησε το Twitter, καθώς πλέον θα εμφανίζονται οι χρήστες που έχουν διαβάσει τις αναρτήσεις σας. Ο αριθμός των views θα εμφανίζεται πρώτος, δίπλα στον αριθμό των likes, των σχολίων και των retweets.

Το συγκεκριμένο στατιστικό θα εμφανίζεται μόνο για τα νεότερα tweets και όχι για τα παλιά, αφού δεν έχουν διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα. Ως view μετράει κάθε φορά που το tweet σας εμφανίζεται σε μια οθόνη, ακόμα κι αν είναι η δική σας.

Σκοπός του Musk με αυτήν την αλλαγή είναι να κάνει τα posts στην πλατφόρμα σαν τα video posts τα οποία είχαν ήδη μετρητή views. Έτσι, θέλει να δείξει πόσο “ζωντανή” είναι η πλατφόρμα του Twitter και πως οι απαντήσεις και τα likes δε δείχνουν την πλήρη εικόνα.

Replies and likes don’t tell the whole story. We’re making it easier to tell *just* how many people have seen your Tweets with the addition of view counts, shown right next to likes. Now on iOS and Android, web coming soon.https://t.co/hrlMQyXJfx