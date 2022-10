Έπεσε το WhatsApp – Προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο

Το WhatsApp φαίνεται πως έχει πέσει με χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν προβλήματα σήμερα το πρωί.

Οι χρήστες αναφέρουν ότι δεν παραδίδονται τα μηνύματα που στέλνουν και ακόμα και αν αυτά παραληφθούν η εφαρμογή δεν τα δείχνει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown