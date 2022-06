Αυτά είναι τα 9 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να ψάξετε στο Google

Όλο και κάποια στιγμή στη ζωή μας στο διαδίκτυο μπήκαμε στον πειρασμό να ψάξουμε στο Google ένα σύμπτωμα που μας ταλαιπωρεί στην υγεία μας, ή μία λέξη ή φράση που μας έκανε εντύπωση. 9 στις 10 φορές αυτή η περιέργεια δεν μας βγήκε σε καλό. Ο κόσμος της Google είναι ατελείωτος, απίστευτα χρήσιμος αλλά και πολύ επικίνδυνος ταυτόχρονα.

Χρήστες του δημοφιλούς φόρουμ Reddit λοιπόν μπήκαν στη διαδικασία, βασιζόμενοι στα δικά τους google-αρίσματα και στο πόσο εν τέλει αηδίασαν με τα αποτελέσματα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι δεν πρέπει να google-άρουμε και… προχωρήστε με προσοχή.

1. Το όνομα του Evan Fournier των New York Knicks



To παρατσούκλι του Evan Fournier των New York Knicks είναι… «Never Google». Και υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό. Το επώνυμό του, που είναι μια παλιά γαλλική λέξη για το «Boulanger» (ή «Breadmaker»), είναι επίσης το όνομα ενός τύπου γάγγραινας που προσβάλλει τα γεννητικά όργανα. Δεν υπάρχει κανένας (μα κανένας) λόγος να ψάξετε ή να δείτε κάτι τέτοιο.

2. Το ναρκωτικό Krokodil



Tο ναρκωτικό Krokodil (Desomorphine η επιστημονική του ονομασία) είναι ένα παράγωγο μορφίνης με ισχυρά οπιοειδή αποτελέσματα και το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της ηρωίνης κυρίως στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι παρενέργειες των φαρμάκων που συχνά παράγονται παράνομα περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες που μπορούν να «κάψουν» το δέρμα ή να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας μόλυνση ιστού ή βλάβη στην περιοχή που γίνεται η ένεση. Έχει γίνει γνωστό ως ναρκωτικό που τρώει σάρκα.

3. Μυκητίαση mouth iarva

Ένας χρήστης του Reddit ήθελε να ψάξει τον όρο «moth iarva». Αντ’ αυτού και από λάθος έψαξε την γνωστή μυκητίαση του στόματος η οποία λέγεται «mouth iarva». Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε όσον αφορά του τι αντιμετώπισε.

4. Google τη… Google



Έχετε ακούσει αυτή την περίφημη θεωρία για τον άπειρο βρόχο και το τέλος του κόσμου; Το να goggle-άρετε τη Google θα σας φέρει πιο κοντά σε αυτή τη θεωρία και θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερες σελίδες Google και άπειρο χάσιμο χρόνου. Ένα βήμα πιο κοντά σε μία σκουληκότρυπα.

5. Calculus Bridge



Ακούγεται σαν ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα ή σαν μία τοποθεσία στον πλανήτη που περιλαμβάνει μία γέφυρα. Στην πραγματικότητα είναι ένα σοβαρό οδοντιατρικό πρόβλημα.

6. Τη διεύθυνση e-mail σου

Μπορεί να είναι διαφωτιστικό να ανακαλύψετε με τι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο αλλά μερικές φορές μπορεί να αποβεί τρομακτικό. Οι χρήστες του Reddit ανέφεραν κλεμμένους λογαριασμούς, ανεπιθύμητα μηνύματα, διαρροές κωδικών πρόσβασης και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα, είναι ίσως το πιο ασφαλές να κάνετε αναζήτηση για να το ελέγξετε, ακόμα κι αν δεν σας αρέσει αυτό που βρίσκετε. Προχωρήστε με προσοχή.

Ένα προτεινόμενο εργαλείο για να διαπιστώσετε εάν έχετε παραβιαστεί σε παραβίαση δεδομένων είναι το haveibeenpwned.com, το οποίο μπορεί να σας ενημερώσει.

7. Αποκόλληση δακτυλίου (Ring Avulsion)



Η αποκόλληση του δακτυλίου είναι ένας τραυματισμός που συμβαίνει όταν ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό σας είτε πιάνεται από κάτι είτε δημιουργεί τόσο μεγάλη πίεση που βλάπτει σοβαρά τον μαλακό ιστό στο δάχτυλό σας. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι μπορεί να αποκόψει το δάχτυλό σας από το χέρι σας.

8. Τα συμπτώματά σας

Σας γλιτώνουμε από τσάμπα χαμένο χρόνο. Αν βάλετε τα συμπτώματά σας στο Google κατά 90% έχετε καρκίνο! Φτερνίζεστε με πονόλαιμο, αλλά η Google θα πει ότι έχετε μια σπάνια ανίατη ασθένεια. Μην κάνετε αυτό το λάθος, το πιθανότερο είναι ότι έχετε απλώς ένα κρύωμα. Αλλά αν νομίζετε ότι είστε σοβαρά άρρωστος, πηγαίνετε σε έναν γιατρό! Για αυτό υπάρχουν.

9. Το αγαπημένο σας φαγητό



Και αυτό γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να πεινάσετε.