Στα χέρια του Ίλον Μασκ και επισήμως το twitter – Το πρώτο του μήνυμα

Στα χέρια του Ιλον Μασκ περνά και επισήμως το twitter, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος με ένα μήνυμα του.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η διοίκηση του twitter ήρθε σε συμφωνία έναντι των 43 δισ. ευρώ για την πώλησή του στον Έλον Μασκ.

Μάλιστα ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, «Ελπίζω ακόμη και οι χειρότεροι επικριτές μου να παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means