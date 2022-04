Android: Οι επικίνδυνες εφαρμογές που πρέπει να διαγράψετε όσο πιο σύντομα γίνεται

Μόλις κυκλοφόρησε μία λίστα εφαρμογών με κακόβουλο λογισμικό, τις οποίες η Google αφαίρεσε μεν από το Play Store, αλλά παραμένουν στη συσκευή Android μας, αν τις έχουμε κατεβάσει.

Τα παρακάτω apps αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, κωδικούς σε social media, το ιστορικό της τοποθεσίας μας και να μας προκαλέσουν τεράστιο πρόβλημα:

Speed Camera Radar

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

Wi-Fi Mouse (remote control PC)

QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)

Qibla Compass - Ramadan 2022

Simple weather & clock widget (developed by Difer)

Handcent Next SMS-Text with MMS

Smart Kit 360

Al Quran MP3 - 50 Reciters & Translation Audio

Full Quran MP3 - 50+ Languages & Translation Audio

Audiosdroid Audio Studio DAW

Αυτές οι 11 εφαρμογές είναι δωρεάν, τις έχουν κατεβάσει πολλοί χρήστες και, αν κάποια υπάρχει στη συσκευή σας, καλό είναι να τη διαγράψετε όσο πιο γρήγορα γίνεται.