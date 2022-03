Πώς θα βρείτε τον κωδικό κάθε δικτύου Wi-Fi που έχετε συνδεθεί

Όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας στο σπίτι, οι περισσότεροι συνδεόμαστε αυτόματα σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Αν όμως κάνουμε log out ή συνδεθούμε στο σπίτι ενός φίλου, στη δουλειά ή στο αγαπημένο μας καφέ, ίσως ξεχάσουμε να επιλέξουμε «αυτόματη σύνδεση» και ξεχνάμε τον κωδικό.

Ευτυχώς, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο υπολογιστή μας τον έχει αποθηκεύσει, από την πρώτη στιγμή που κάναμε log in. Είχε έχουμε MacBook Pro που τρέχει με MacOS Monterey, είτε HP Pavilion All-in-One με Windows 11, παρακάτω θα δούμε πώς να ανακτούμε τους κωδικούς Wi-Fi.

Αν έχουμε MacOS

Κάθε κωδικός που βάζουμε στα Mac, αποθηκεύεται στο Keychain Acces, το σύστημα που διαχειρίζεται τους κωδικούς.

Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Μπαίνουμε στο System Keychains και επιλέγουμε System.

Έπειτα, επιλέγουμε Passwords.

Βρίσκουμε το δίκτυο Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε και κάνουμε διπλό click.

Τέλος, στο κουτί δίπλα στο Show password θα βάλουμε τον κωδικό μας, όταν χρειαστεί.

Αν έχουμε Windows

Πηγαίνουμε στο πλήκτρο Start και συνεχίζουμε ως εξής: Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center (Windows 11) or Settings > Network & Internet > Status > Network and Sharing Center (Windows 10).

Δίπλα στο Connections, κάνουμε click στο δίκτυο Wi-Fi που επιθυμούμε.

Στη σελίδα που θα ανοίξει, επιλέγουμε Wireless Properties και έπειτα Security.

Τέλος, στο κουτάκι πλάι στο Show characters, θα δούμε τον κωδικό του δικτύου.