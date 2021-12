Τα δέκα κόλπα που πρέπει να ξέρει κάθε κάτοχος iPhone μοιράστηκε η Apple

Σίγουρα κάτω από τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αντικρίσουν κάποιο νέο iPhone. Έτσι, λίγο πριν την εκπνοή του έτους, η Apple έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας ένα αναλυτικό βίντεο με κόλπα και συμβουλές, μέσα από το επίσημο support κανάλι της.



Στόχος της είναι να προετοιμάσει τους νέους αυτούς χρήστες και ενδεχομένως να μάθει στους παλιούς κρυμμένες λειτουργίες που δε γνωρίζανε.

Δέκα κόλπα και συμβουλές για το iPhone σας από την ίδια την Apple:

1. Αν γράψεις κάποιο λάθος νούμερο στην αριθμομηχανή μπορείς να το σβήσεις, χωρίς να τη μηδενίσεις ολοκληρωτικά, κάνοντας απλά swipe δεξιά ή αριστερά στο πάνω μέρος της οθόνης.

2. Ξεκινώντας με το iOS 15, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καρφιτσώσεις links ή αλλά χρήσιμο περιεχόμενο που έχεις λάβει μέσω της εφαρμογής των μηνυμάτων, για να το βρίσκεις εύκολα στη συνέχεια.

3. Μπορείς να «στακάρεις» widgets ίδιου μεγέθους στην αρχική οθόνη. Αρκεί μόνο να σπρώξεις το ένα πάνω στο άλλο όταν επεξεργάζεσαι την αρχική σου.

4. Μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα φωτογραφίες σε άλλες εφαρμογές απλά κρατώντας τες και αλλάζοντας εφαρμογή όσο ακόμη τις κρατάς παρατεταμένα.

5. Μπορείς να δημιουργήσεις συντομογραφίες στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε για παράδειγμα το "omw" να γίνεται αυτόματα "on my way". Η επιλογή υπάρχει στην ενότητα Keyboard > Text Replacement των ρυθμίσεων.

6. Μπορείς να ανοίξεις την κάμερα χωρίς να ξεκλειδώσεις το iPhone σου, απλά κάνοντας Swipe αριστερά στην οθόνη κλειδώματος.

7. Μπορείς να «σκανάρεις» έγγραφα μέσα από την εφαρμογή Notes. Αρκεί να πατήσεις το κουμπί της κάμερας σε μια σημείωση και έπειτα την σχετική επιλογή σάρωσης εγγράφου.

8. Ξεκινώντας με το iOS 15, μπορείς να κάνεις copy-paste κείμενο από τον πραγματικό κόσμο μέσω της εφαρμογής της κάμερας, πατώντας το κουμπί «σκαναρίσματος» όταν το κινητό κοιτά κάποιο έγγραφο, πινακίδα κ.ο.κ.

9. Μπορείς να μεταβείς στην πρώτη φωτογραφία κάποιου άλμπουμ στην εφαρμογή των φωτογραφιών, πατώντας στο πάνω-πάνω μέρος της οθόνης.

10. Για να ανοίξεις κατευθείαν την αναζήτηση από την αρχική οθόνη, αρκεί να κάνεις ένα swipe προς τα κάτω από το κέντρο της οθόνης.

Ακολουθεί το εν λόγω βίντεο για να δείτε και στην πράξη όλα αυτά τα «κολπάκια»



Πηγή: Unboxholics