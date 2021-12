O Elon Musk ανέβασε μία αγγελία στο Twitter. Για να σε προσλάβει πρέπει να απαντήσεις σε 1 ερώτηση

Μια νέα αγγελία δημοσίευσε ο Elon Musk. Και το έκανε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ο γνωστός δισεκατομμυριούχος ανέβασε την αγγελία στο Twitter, γράφοντας:

Όπως πάντα, η Tesla αναζητά σκληροπυρηνικούς μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, που να θέλουν να λύσουν προβλήματα, τα οποία επιδρούν στις ζωές ανθρώπων με έναν ευθύ και ουσιαστικό τρόπο

Ανάρτησε και τον σχετικό σύνδεσμο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση τους. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι υποψήφιοι είναι να απαντήσουν σε μία ερώτηση:

Τι εξαιρετικό έργο έχετε κάνει σε λογισμικό, hardware ή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης;. Επισυναπτόμενο πρέπει να στείλεις και το βιογραφικό σου.

Η αγγελία έχει ήδη γίνει viral.

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj