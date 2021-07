Έχετε ένα από αυτά τα 10 αρχαία κινητά; Μπορείτε να βγάλετε χιλιάδες ευρώ

Όταν τα πρωτοπιάσατε στα χέρια σας ξετρελαθήκατε με τις νέες δυνατότητες που προσέφεραν. Όμως σύντομα η εξέλιξη της τεχνολογίας τα έκανε να φαντάζουν άχρηστα.

Έτσι, σύντομα κατέληξαν σε κάποιο ντουλάπι – ή στα χέρια ενός φίλου ή συγγενή που είχε «μείνει χωρίς κινητό».

Τώρα αποκτούν νέα ζωή χάρη στο Antech, μια νέα τάση που αφορά τη συλλογή παλιών κινητών τηλεφώνων. Συνήθως οι συλλέκτες αναζητούν το πρώτο μοντέλο μιας εταιρείας, που ορίζουν μια τομή στην ιστορία των κινητών τηλεφώνων.

Δείτε τα δέκα ακριβότερα:

Pre-production Prototype iPhone 1 – £10,000+

Motorola 8000x- £800 to £3,500

Nokia 7700 – £1,000 to £2,000

Mobira Senator NMT- £800 to £2,000

IBM Simon Personal Communicator- £800 to £2,000

Nokia Sapphire 8800 – £500 to £2,000

Technophone PC105T – £600 to £1,500

Orbitel Citiphone- £600 to £1,000

Ericsson R290 Satellite Phone – £300 to £1,000

Rainbow StarTAC – £100 to £400



Πηγή: Magnesianews