Οι δυο φράσεις που το YouTube σβήνει αυτόματα στα σχόλια του

Το YouTube αποφάσισε να σβήνει αυτομάτως σχόλια που περιέχουν υβριστικά μηνύματα για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας!

Δύο συγκεκριμένες φράσεις στα κινεζικά που λειτουργούν μειωτικά για την κυβερνώσα αρχή της Κίνας διαγράφονται αυτομάτως εντός 15 δευτερολέπτων. Μόνο που γίνεται από λάθος.

Αυτό είπε το δημοφιλές κοινωνικό μέσο, πως πέρασε κατά λάθος στον αλγόριθμο που ελέγχει τα σχόλια «και εργαζόμαστε για να το φτιάξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται», όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του YouTube.

Δεν μας είπε όμως πώς έγινε το λάθος, επισήμανε απλώς πως δεν έχει αλλάξει η πολιτική του σχολιασμού. Αν ήταν πάντως λάθος, ήταν λάθος που συνέχισε να υφίσταται εδώ και 6 μήνες, καθώς οι πρώτες αναφορές κινέζων χρηστών μάς έρχονται από τον Οκτώβριο του 2019.

Η συμπτωματική αυτή λογοκρισία είναι ακόμα πιο περίεργη με δεδομένο πως το YouTube παραμένει μπλοκαρισμένο στην Κίνα. Τι λόγο έχει λοιπόν να προστατεύσει μια κυβέρνηση που το αντιστρατεύεται;

Το θέμα έχει πάρει πάντως διαστάσεις, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η μητρική εταιρία, η Google, έχει δεχτεί κριτική για λογοκρισία περιεχομένου που έχει να κάνει με την κινεζική κυβέρνηση…

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY