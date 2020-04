Προσοχή: Σβήστε άμεσα αυτές τις εφαρμογές από τα κινητά σας - Σας χρεώνουν κρυφά

Τα downloads εφαρμογών και παιχνιδιών στα smartphone τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειώσει πολύ μεγάλη αύξηση, καθώς οι χρήστες των κινητών, που βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού, ασχολούνται για πολλές ώρες με τις συσκευές τους.

Η εταιρεία ασφαλούς λογισμικού, Sophos, προειδοποιεί τους χρήστες -ειδικότερα εκείνους με iPhone- πως υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές, οι οποίες αποτελούν απειλή για τη συσκευή τους και κρύβουν κινδύνους για υποκλοπή δεδομένων και κωδικών ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Η εταιρείας εντόπισε 30 εφαρμογές, που ονομάζονται «fleeceware». «Στον τελευταίο γύρο ερευνών που πραγματοποιήσαμε εντοπίσαμε περισσότερες από 30 εφαρμογές στο App Store της Apple. Αυτές οι εφαρμογές εκτός από τα κενά ασφαλείας, χρεώνουν υπερβολικά τους χρήστες με κρυφές χρεώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση της Sophos.

Δείτε τις εφαρμογές που αποτελούν απειλή και πρέπει να διαγράψετε από τη συσκευή σας:

The fleeceware apps

Seer App: Face, Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – AI Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp, Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like

My Replica – Celebrity Like Me