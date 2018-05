H πρώτη φωτογραφία του κυνηγού εξωπλανητών TESS συγκλονίζει

Το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), που έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό εξωπλανητών, εκτοξεύτηκε επιτυχώς την Πέμπτη και η πρώτη φωτογραφία που τράβηξε κόβει την ανάσα.



Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του περάσματος του τηλεσκοπίου σε απόσταση 5.000 μιλίων από τη Σελήνη και είναι πραγματικά απίστευτη, καθώς κατάφερε να αποτυπώσει περισσότερα από 200.000 αστέρια.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, το τηλεσκόπιο αναμένεται «να καλύψει πάνω από 400 φορές την έκταση του διαστήματος» και θα το «χτενίσει» με τις τέσσερις κάμερες που διαθέτει κατά την – αρχική – διετή αποστολή του για τον εντοπισμό εξωπλανητών.



Το τηλεσκόπιο θα κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη μας κάθε 13,7 μέρες, κινούμενο σε απόσταση από τη Γη 108.000 χιλιομέτρων (στο περίγειο) έως 373.000 χιλιομέτρων (στο απόγειο). Κάθε φορά που θα πλησιάζει πολύ τη Γη, θα στέλνει στους επιστήμονες τα στοιχεία που θα έχει συλλέξει στο μεταξύ.

On a mission to find thousands of new planets, @NASA_TESS snapped this test image the southern constellation Centaurus, revealing more than 200,000 stars Discover how we will scan even larger swaths of the sky: https://t.co/FtPh9mldak pic.twitter.com/ceWO7swzzi