Σκάνδαλο Facebook: Τα προσωπικά δεδομένα 59.480 Ελλήνων χρηστών σε κίνδυνο

Τα προσωπικά δεδομένα περίπου 60.000 Ελλήνων χρηστών του Facebook έχουν ενδεχομένως υπεξαιρεθεί, όπως αποκαλύπτεται για το ελληνικό σκέλος του σκανδάλου Cambridge Analytica.

Η ομώνυμη εταιρεία αναλύσεων με έδρα το Λονδίνο κατηγορείται ότι απέκτησε παράνομη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν ανέβει στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω φαινομενικά αθώων εφαρμογών-κουίζ.

Τα ίδια στοιχεία (ηλικία, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις, καταναλωτικές συνήθειες κ.ά.) φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη χειραγώγηση ψηφοφόρων, μεταξύ άλλων στην εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και το Brexit.

Την περασμένη εβδομάδα, το Facebook ανακοίνωσε ότι η Cambridge Analytica κατόρθωσε να αποσπάσει με αθέμιτο τρόπο προσωπικά δεδομένα έως και 87 εκατομμυρίων χρηστών. Κι αμέσως μετά, απαντώντας σε αίτημα των ευρωπαϊκών Αρχών, η εταιρεία του Mark Zuckerberg φέρεται να γνωστοποίησε ότι τα 2,7 εκατομμύρια εξ αυτών ήταν Ευρωπαίοι πολίτες.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα της Ευρωπαίας Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Vera Jourová, προς τη Γενική Διευθύντρια του Facebook, Sheryl Sandberg, αναφορικά με το ευρωπαϊκό αποτύπωμα του σκανδάλου. «Την περασμένη Πέμπτη λάβαμε την ενημέρωση ότι η Cambridge Analytica φέρεται να απέκτησε πρόσβαση στα δεδομένα περισσότερων από 2,7 εκατομμυρίων πολιτών σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)» επιβεβαίωσε στο VICE, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπρόσωπος της Επιτρόπου Jourová.

«Είναι ξεκάθαρο ότι θα απαιτηθούν νέες διαβουλεύσεις με το Facebook αναφορικά με τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν στο εξής, καθώς και το περιεχόμενο της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων», δήλωσε η εκπρόσωπος, όπως ανέφερε το ant1news.gr.

Σημειώνεται ότι στις 25 Μαΐου, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών όταν μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες, καθώς και την επιβολή προστίμων, τα οποία θα φθάνουν στο 4% του ετήσιου τζίρου, στις εταιρείες που θα παραβαίνουν τους κανόνες. Η Επίτροπος Vera Jourová πρόκειται να έχει νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την Sheryl Sandberg του Facebook αύριο, Πέμπτη.

Η εφαρμογή-κουίζ «This Is Your Digital Life»

Πόσους Έλληνες χρήστες, όμως, αφορά το σκάνδαλο Cambridge Analytica; Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, προκύπτει ότι τα προσωπικά δεδομένα συνολικά 59.480 Ελλήνων χρηστών του Facebook είναι σε κίνδυνο. Ο Δούρειος Ίππος για την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών φέρεται πως ήταν η εφαρμογή-κουίζ με τον εύγλωττο τίτλο "This Is Your Digital Life" («Αυτή Είναι η Ψηφιακή Ζωή σου»).

Σε επικοινωνία με τον δημοσιογράφο του Politico, Laurens Cerulus, που επεξεργάστηκε τα πρώτα στοιχεία του Facebook για την Ευρώπη, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να υπήρξαν και άλλες εφαρμογές-δόλωμα (το Facebook έχει αποσύρει προληπτικά άλλες δύο εφαρμογές).

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των οργάνων της Κομισιόν, με τους οποίους επικοινώνησε το VICE, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν σε ποιον βαθμό η «τρύπα» στην ασφάλεια των δεδομένων, συνδέεει τους χρήστες που κατέβασαν απευθείας την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα (στην περίπτωση της Ελλάδας φέρεται να ήταν μόλις τέσσερις) με τους υπόλοιπους διαδικτυακούς «φίλους» που τη μοιράστηκαν ή όσους αλληλεπίδρασαν στη συνέχεια με likes και σχόλια. Στα σχετικά ερωτήματα του VICE προς την κεντρική υπηρεσία του Facebook, δεν υπήρξε απάντηση έως αργά χθες.

Το ελληνικό μερίδιο των θυμάτων υποκλοπής, πάντως, δεν είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ - συγκεκριμένα η χώρα μας έρχεται δέκατη στον σχετικό πίνακα.

vice.gr