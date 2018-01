Ο ιδρυτής του Twitter έκλεισε τον λογαριασμό του για 10 ημέρες

Το κοινωνικό δίκτυο που «τρέχει» καθορίζεται από το συνεχή, φρενήρη ρυθμό του, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter έχει ενστερνιστεί ακριβώς το αντίθετο, επιλέγοντας να περάσει στη σιωπή για 10 ημέρες στα τέλη του 2017. Ο Jack Dorsey αποκάλυψε ότι προχώρησε στο διαλογισμό της Βιπάσσανα - μια αρχαία προ-βουδιστική τεχνική που περιλαμβάνει 10 ημέρες σιωπής- όπως δηλαδή πέρασε ο δισεκατομμυριούχος τις ημέρες των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά.

Ο διαλογισμός Βιπάσσανα λένε ότι καθαρίζει το μυαλό και χαλαρώνει την «ατέλειωτη φλυαρία» του κόσμου γύρω μας - πολλοί θα υποστήριζαν ότι έχει πολλαπλασιαστεί από τα κοινωνικά μέσα.

«Μόλις τελείωσα έναν διαλογισμό σιωπής 10 ημερών. Τι επαναφορά! Ευτυχισμένος και ευγνώμων που ήμουν ικανός να αφιερώσω το χρόνο ... Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! #Vipassana,» έγραψε ο Dorsey, ο οποίος διοικεί εκτός από το Twitter και την εταιρεία του Square. Ο 41χρονος επιχειρηματίας είναι γνωστό ότι ξυπνάει στις 5 το πρωί και εργάζεται συχνά για 18 ώρες, χωρίζοντας το χρόνο του ανάμεσα στα γραφεία των δύο εταιρειών.

Just finished a 10 day silent meditation. Wow, what a reset! Fortunate & grateful I was able to take the time. Happy New Year! #Vipassana