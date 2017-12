Τι γκούγκλαραν φέτος οι Ελληνες και οι Ελληνίδες. Δείτε τις λίστες

Πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου, είναι η εποχή που αναπολούμε τους τελευταίους 12 μήνες που πέρασαν, και αναλογιζόμαστε τις τάσεις που καθόρισαν το 2017 στην Αναζήτηση Google.



Όπως κάθε χρόνο, το Year in Search αναδεικνύει τα πρόσωπα, τα θέματα, τα γεγονότα και τα μέρη που κέντρισαν φέτος την προσοχή του πλανήτη μέσα από τη μηχανή αναζήτησης της Google.



Η Google λοιπόν, για να τιμήσει το 2017 και τα νέα πράγματα που έφερε στο πέρασμά του, ανακοινώνει τη λίστα με τις ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις των Ελλήνων ανεξαρτήτως θέματος, αλλά και 4 ακόμα λίστες που αφορούν σε γεγονότα, διασημότητες, ταινίες και σειρές που τράβηξαν την προσοχή μας!



Από το Survivor μέχρι το Nomads και από τις διασημότητες που έφυγαν από τη ζωή, μέχρι το Despacito, αυτός ο χρόνος μας επηρέασε με διαφορετικούς τρόπους. Μέσα από όλα τα καλά και τα κακά που συνέβησαν φέτος, οι Έλληνες απευθύνθηκαν στην Αναζήτηση Google για να μάθουν και να καταλάβουν περισσότερα για καθετί που τους ενδιέφερε.



Συγκεκριμένα, με τις αναζητήσεις μας, ξεχωρίσαμε τα reality shows που δοκίμασαν τους συμμετέχοντες ως προς την δυνατότητά τους να επιβιώνουν…. αλλά και να συνδυάζουν σωστά τα ρούχα τους. Ακούσαμε ξανά και ξανά το Despacito αλλά και τα τραγούδια της Eurovision. Mνημονεύσαμε την Zωή Λάσκαρη και τον Στάθη Ψάλτη που χάρισαν μεγάλες στιγμές στον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ μας απασχόλησαν αρκετά θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας.



Δείτε παρακάτω αναλυτικότερα τις λίστες:



Ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις 2017



1. Survivor

2. Κοινωνικό Μέρισμα

3. Eurovision 2017

4. Nomads

5. Zωή Λάσκαρη

6. Eurobasket 2017

7. Στάθης Ψάλτης

8. Despacito

9. My style rocks

10. Iphone 8



Επικαιρότητα



1. Κοινωνικό μέρισμα

2. ΕΦΚΑ

3. Ηριάννα

4. Καταλονία

5. Εκλογές Κεντροαριστεράς

6. Δασικοί Χάρτες

7. Σώρρας

8. Μάνδρα Αττικής

9. Ηλεκτρονικό εισητήριο

10. Βόμβα Κορδελιό



Διασημότητες



1. Zωή Λάσκαρη

2. Στάθης Ψάλτης

3. Νανά Καραγιάννη

4. Ειρήνη Παπαδοπούλου

5. Νατάσα Καλογρίδη

6. Μαίρη Τσώνη

7. Λάουρα Νάργες

8. Ντάνος

9. Σόφη Πασχάλη

10. Chester Bennington



Ταινίες



1. La la land

2. Fast and Furious 8

3. It

4. Wonder Woman

5. Το τελευταίο σημείωμα

6. Justice League

7. Moonlight

8. Logan

9. Fifty Shades Darker

10. Blade Runner



Σειρές και Τηλεοπτικά



1. Survivor

2. Nomads

3. My style rocks

4. Παρθένα Ζωή

5. Έλα στη θέση μου

6. Survival Secret

7. Τατουάζ

8. Συμμαθητές

9. Rising Star

10. Shopping Star

