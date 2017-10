Πώς να σβήσετε όλα τα δεδομένα από το κινητό σας

Το κινητό σας τηλέφωνο έχει κάνει τον κύκλο του και έφτασε η στιγμή να αγοράσετε ένα καινούριο. Την παλιά σας συσκευή μπορεί να θέλετε να την πουλήσετε ή να την χαρίσετε σε κάποιον άλλο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να «καθαρίσετε» όλα τα δεδομένα από το κινητό σας και να σβήσετε τις φωτογραφίες σας, δεν αρκεί!

Το Wired έφτιαξε έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να σβήσετε όλα τα δεδομένα από το κινητό σας, είτε αυτό είναι iPhone, είτε είναι Android.

iPhone

Αρχικά, πρέπει να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές που έχετε συγχρονίσει με το κινητό σας, όπως το Apple Watch και να κάνετε sign out από το iCloud (αφού πρώτα έχετε κάνει backup όλα σας τα δεδομένα). Αν θα κάνετε τη μετάβαση από iPhone σε Android, απενεργοποιήστε και το iMessage στις ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια πηγαίνετε στις ρυθμίσεις (settings), στο General και πατήστε το κουμπί που λέει «reset» και «Erase All Content and Settings».

Android

Στα Android η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε σώσει τις εφαρμογές στον λογαριασμό σας (Account Sync > Sync Now) και ότι έχετε κάνει back up στο Goggle Drive (System > Back Up > Back Up to Google Drive). Έπειτα, πηγαίνετε στο System > Factory Data Reset και το κινητό σας είναι έτοιμο.

huffingtonpost