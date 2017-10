Οι επτά προφητείες του Bill Gates που βγήκαν αληθινές

Πριν από 18 χρόνια -το 1999- ο ιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο “Business @ the speed of thought” (Δουλειές στην ταχύτητα της σκέψης), στο οποίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, έκανε προβλέψεις για το μέλλον.



Δεν πρόκειται για κάποιες τυχαίες ή αόριστες υποθέσεις σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά για καταγραφή από τον Gates, εφευρέσεων, ιστότοπων και γκάντζετ τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στην εποχή μας!



Οι "προφητείες" αυτές του Gates, πραγματοποιήθηκαν την εποχή του dial-up internet, του πρώτου τηλεφώνου Blackberry και της δημιουργίας του Napster.



Την χρονιά που στα ραδιόφωνα έπαιζε η Βritney Spears με το Baby One more Time και ο Lou Begas με το Mambo No 5, ο Gates έγραφε για smart watch, ψηφιακά επαγγέλματα και οnline τραπεζικά συστήματα.



Οι 7 από τις πιο ενδιαφέρουσες προβλέψεις του Bill Gates που έγιναν πραγματικότητα:



1. Προέβλεψε ότι οι άνθρωποι θα κουβαλάνε μαζί τους "μικρές συσκευές" που θα τους επιτρέπει να επικοινωνούν, να ελέγχουν τις ειδήσεις, τις ώρες των πτήσεων και να κάνουν "σχεδόν οτιδήποτε άλλο" μέσω αυτών. Πρόκειται για έναν τέλειο ορισμό των smartphones



2. O Gates έκανε λόγο για ιστότοπους που θα σου επιτρέπουν να διατηρείς επαφή με συγγενείς και φίλους, προβλέποντας έτσι τα social media, πολύ καιρό πριν υπάρξει το MySpace ή το Facebook



3. Θα υπάρχουν υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και οι συσκευές θα γνωρίζουν τις προτιμήσεις του καθενός διαλέγοντας ανάλογα τις διαφημίσεις.



4. Οι διαδικτυακές κοινότητες, όπως το Reddit, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τις προφητείες του ιδρυτή της Microsoft, o οποίος έγραψε ότι αυτές θα σχηματιστούν με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα.



5. Τον συγχρονισμό όλων των συσκευών μέσω ενός συστήματος, που θα σε βοηθάει, όταν για παράδειγμα δεν γνωρίζεις τα συστατικά μίας συνταγής. Ο Gates αποκαλούσε αυτού του τύπου τα συστήματα, "προσωπικούς συντρόφους".



6. Ο εργοδότες θα μπορούν να βρίσκουν online άτομα να τους βοηθήσουν με συγκεκριμένες εργασίες.



7. Την αναζήτηση εργασίας μέσω διαδικτύου δεν παρέλειψε να προσθέσει στο όραμά του για το μέλλον ο Bill Gates. Πλέον, αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο αναζήτησης εργασίας.



news247