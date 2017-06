Πως ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας

Έχουμε διαβάσει πολλά σχετικά με τα κόλπα που σκαρφίζονται οι hackers για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα που δεν τους ανήκουν, όμως δεν περιμέναμε ότι θα έφτανε κανείς σε σημείο να χρησιμοποιήσει... ηλεκτρονικό τσιγάρο για τη μετάδοση malware!



Ο Ross Bevington, ερευνητής ασφαλείας, παρουσίασε πρόσφατα στο Λονδίνο μια μέθοδο hacking, που επιτρέπει την παραβίαση ενός υπολογιστή, συνδέοντας σε αυτόν - μέσω της θύρας USB που χρησιμοποιείται για φόρτιση, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο! Η επίθεση προϋποθέτει το σύστημα να είναι ξεκλείδωτο, όμως ο Bevington θεωρεί ότι ακόμα και κλειδωμένοι υπολογιστές είναι ευάλωτοι, αν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές.



Ο hacker FourOctets επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Ο ίδιος κατάφερε να αναπτύξει μια παρόμοια μέθοδο επίθεσης, προσαρμόζοντας ένα ειδικό ολοκληρωμένο σε ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο επίσης επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα μόλις η συσκευή συνδεθεί με κάποιο υπολογιστή μέσω της θύρας USB. Σε επίδειξη της μεθόδου, ο hacker χρησιμοποιεί κατάλληλο script, σχεδιασμένο να ανοίγει την εφαρμογή Notepad [Σημειωματάριο] των Windows, όταν το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνδέεται σε ένα laptop.

