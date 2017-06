Γιατί η Apple επέλεξε ως λογότυπο ένα μήλο και μάλιστα δαγκωμένο

Ένα μήλο και μάλιστα δαγκωμένο είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα λογότυπα της σύγχρονης εποχής: αυτό είναι το λιτό πλην αινιγματικό logo του τεχνολογικού κολοσσού, της Apple. Η ιστορική διαδρομή πίσω στις «ρίζες» της εμπορικής σημαίας της Apple είναι δαιδαλώδεις και οι... διακλαδώσεις οδηγούν σε γνωστές και άγνωστες ιστορίες από τον Κήπο της Εδέμ μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την απαστράπτουσα μητρόπολη του σύγχρονου δυτικού κόσμου, τη Νέα Υόρκη.

Η - για χρόνια- επικρατέστερη εκδοχή πίσω από το συμβολισμό του logo της Apple, είναι η θλιβερή ιστορία ενός μεγαλοφυούς μαθηματικού και επιστήμονα του Άλαν Τιούρινγκ (διαβάστε εδώ όλη την εκπληκτική του ιστορία). Ο Τιούρινγκ είναι ο άνθρωπος που έκρινε την έκβαση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της ιστορίας ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έσπασε τον κώδικα Enigma, την κωδικοποίηση που χρησιμοποιούσαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Χίτλερ κατά τις επιχειρήσεις τους. Σπάζοντας τον κώδικα, ο Τιούρινγκ έδωσε στις αγγλικές δυνάμεις τη γνώση κάθε επόμενης κίνησης των γερμανικών στρατευμάτων και τη δυνατότητα να τις κερδίσουν.

Η ζωή του Τιούρινγκ είχε μια τραγική κατάληξη: αυτοκτόνησε αφού εξαναγκάστηκε σε ορμονική θεραπεία επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Οι παρενέργειες της «θεραπείας» τον οδήγησαν σε κατάθλιψη και έδωσε τέλος στη ζωή του δαγκώνοντας ένα μήλο το οποίο είχε δηλητηριάσει με κυάνιο.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Apple, γκρέμισε την εκδοχή αυτή κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ως «όμορφη, συγκινητική αλλά αναληθή».

Ακόμη μια εκδοχή που έχει προταθεί ως έμπνευση για το logo είναι το Προπατορικό Αμάρτημα: το μήλο που έφαγαν οι Πρωτόπλαστοι από το δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού και τους στοίχισε την εκδίωξη από τον Παράδεισο. Η ιδέα είναι ότι η Apple θα «τάιζε» πάντα την επιθυμία των ανθρώπων για γνώση.

Μια ακόμη εκδοχή είναι το... ιστορικό μήλο του Νεύτωνα, αυτό που έπεσε στο κεφάλι του «πατέρα» του νόμου της βαρύτητας. Αυτή η αφήγηση θέλει τον Ronald Wayne να σχεδίασε το πρώτο λογότυπο της Apple όταν αυτή ήταν ακόμη κάτι σαν αυτό που θα λέγαμε σήμερα μια start-up: ο Wayne σκιτσάρισε ένα λογότυπο που έδειχνε το Νεύτωνα κάτω από ένα δέντρο με ένα μήλο να αστράφτει πάνω στο κεφάλι του.

Ο Steve Jobs δεν ενθουσιάστηκε.

Έτσι ανέθεσε στον γραφίστα Rob Janoff (που είναι επιβεβαιωμένο ότι από το χέρι του σχεδιάστηκε το λογότυπο της Apple) να φτιάξει κάτι πιο απλό. Ο Janoff σχεδίασε το μήλο που του λείπει μια δαγκωνιά, προκειμένου να μην το μπερδεύουν οι καταναλωτές με ντομάτα ή κεράσι!

Το σκίτσο του Janoff έπαιζε και με τις λέξεις bite (που σημαίνει «δαγκώνω») και byte, τη βασική μονάδα πληροφορίας που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα.

Το 2009, ο Janoff, έδωσε μια συνέντευξη στο CreativeBits, όπου μίλησε για τους μύθους και τις αλήθειες πίσω από την ιστορία του λογότυπου της Apple.

Απέρριψε και αυτός (όπως και το άλλο στέλεχος που προαναφέρθηκε αλλά ζήτησε την τήρηση της ανωνυμίας του στον Τύπο) την εκδοχή του μήλου του Τιούρινγκ. «Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει να κάνει με αυτό... Είναι ένας υπέροχος αστικός θρύλος, αλλά είναι θρύλος» είχε πει.

Ο ίδιος απέρριψε και την καταγωγή από το μήλο του Αδάμ και της Εύας αλλά και του Νεύτωνα.

Για το λογοπαίγνιο bite και byte είχε πει πως ανακάλυψε την «ευτυχή σύμπτωση» πολύ αφότου παρέδωσε το σκίτσο και το μήλο καθιερώθηκε ως λογότυπο.

Το μόνο που επιβεβαίωσε ήταν η ανάγκη να υπάρχει η δαγκωματιά προς αποφυγήν σύγχυσης με άλλα... φρούτα ή λαχανικά.

Στην περίφημη συνέντευξη, ο Janoff τι δεν ήταν πίσω από το λογότυπο της Apple, δηλαδή ποιοι μύθοι αναπτύχθηκαν γύρω από το logo. Όταν όμως ερωτήθηκε «και ποια είναι η αλήθεια;» δεν απάντησε ποτέ.

Εξάλλου ήταν επιθυμία και του ίδιου του εκλιπόντος δημιουργού και επικεφαλής της Apple, του Steve Jobs, να μην αποκαλυφθεί ποτέ ο λόγος που διάλεξε το συγκεκριμένο λογότυπο. Και ο Jobs δεν έδωσε ποτέ το παραμικρό hint για την προέλευση του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου λογότυπου.

Ο Steve Jobs δεν είναι πια εδώ. Τα λόγια του όμως έμειναν. Με αυτά πάντοτε προσπαθούσε να ενθαρρύνει το ανθρώπινο πνεύμα να μην καθησυχάζει, να μην βολεύεται, να μην επαναπαύεται.

Και ίσως η απάντηση για το «γιατί το μήλο;» να είναι ακριβώς σε αυτά:

If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it...

(Αν δεν το βρήκες ακόμη συνέχισε να ψάχνεις. Μην εφησυχάζεις. Όπως με όλα όσα έχουν να κάνουν με την καρδιά, όταν το βρεις, θα ξέρεις ότι το βρήκες...).

