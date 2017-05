Πανικός: Μαζική κυβερνοεπίθεση από ιο σε όλο τον πλανήτη

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον πλανήτη, καθώς ώρα με την ώρα αυξάνονται οι επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει υπολογιστές και ζητά λύτρα για να τους ξεκλειδώσει, απειλώντας, παράλληλα, με διαγραφή όλων των αρχείων (ransomware).



Μέχρι στιγμής τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Βρετανία -όπου έχουν «πέσει» νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας- και η Ισπανία, όπου στο στόχαστρο των χάκερς έχουν μπει μεγάλες επιχειρήσεις.



Ωστόσο, κρούσματα επιθέσεων με ransomware έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας διαδικτύου Avast, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, από την Ευρώπη και τη Ρωσία, ως την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ουκρανία, την Ταϊβάν και χώρες της Νότιας Αμερικής, αλλά και στις ΗΠΑ.



Ο ιός που προσβάλλει τα δίκτυα ονομάζεται #WannaCry (κυριολεκτικά, «Θέλω να κλάψω») και κατά τα φαινόμενα, έχουμε «επιδημία» του σε όλο τον κόσμο.

57,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware by Avast today. More details in blog post: https://t.co/PWxbs8LZkk