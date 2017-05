Πανικός στη Microsoft: Βρέθηκε κενό ασφαλείας στα Windows

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Microsoft, όταν δύο υπάλληλοι της Google ενημέρωσαν ότι ανακάλυψαν ένα «τρελά κακό» (crazy-bad) κενό ασφαλείας στα Windows, το οποίο επέτρεπε σε χάκερς να αποκτούν την κυριότητα υπολογιστών τους οποίους «χτυπούσαν» εκμεταλλευόμενοι το κενό αυτό.

Η ίδια η Microsoft ενημέρωσε τους χρήστες των Windows ότι το κενό αυτό (remote code exec) επέτρεπε σε κυβερνοεγκληματίες να εγκαθιστούν προγράμματα, να βλέπουν και να αλλάζουν δεδομένα και να αποκτούν δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή.

Ο υπάλληλος της Google που βρήκε το κενό ασφαλείας, έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Νομίζω ότι μόλις ανακαλύψαμε το χειρότερο κενό ασφαλείας στα Windows που μπορώ να θυμηθώ. Είναι τρελά κάκο».

I think @natashenka and I just discovered the worst Windows remote code exec in recent memory. This is crazy bad. Report on the way.