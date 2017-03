Πώς να κρύψτε πριν πόση ώρα είχατε μπει στο facebook

Όλοι έχουμε προσέξει φίλους μας στο chat που δίπλα από το όνομα τους λέει π.χ 15 λεπτά, 1 ώρα κ.τ.λ. Αυτή η ώρα δείχνει το πόση ώρα έχετε να μπείτε στο Facebook. Ακόμα να είστε και offline! Αυτό βέβαια ισχύει και για εσάς.

Αυτή η υπηρεσία είναι λίγο σπαστική μιας και είναι πολλές στιγμές που απλά θέλουμε να τσεκάρουμε το Facebook από το κινητό μας να δούμε άμα έχουμε κάποια νέα ειδοποίηση κ.τ.λ και όχι για να ξέρουν όλοι οι φίλοι μας πότε μπήκαμε την ακριβή στιγμή.

Αυτό ευτυχώς μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αναλυτικά με εικόνες για να το απενεργοποιήσετε από τον υπολογιστή σας ή από το Smartphone σας.

Υπολογιστής

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Facebook σας, πατήστε στο γρανάζι πάνω δεξιά και έπειτα Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings). Από εκεί πηγαίνουμε αριστερά στις Εφαρμογές (Apps)

Βήμα 2: Πατάμε πάνω στην επιλογή που λέει –> Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι άλλοι (Apps others use) και μετά ξετσεκάρουμε την επιλογή “Η δραστηριότητα μου σε εφαρμογές” (My app activity)

Και στο κινητό ακολουθούμε τα ίδια ακριβώς βήματα.

topontiki