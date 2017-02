Τα νεότερα για το νέο Nokia 3310

Ο... ντόρος που προκάλεσαν οι φήμες για την επικείμενη κυκλοφορία μιας νέας και βελτιωμένης έκδοσης του θρυλικού Nokia 3310, είναι συγκρίσιμος με αυτόν που προηγείται της αποκάλυψης ενός νέου... iPhone! Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον γύρω από τη συσκευή. Φυσικά, η δημοτικότητα του τηλεφώνου δεν θα μπορούσε να μην κινήσει την περιέργεια και γνωστών leakers του χώρου της κινητής τηλεφωνίας.

Few more Nokia 3310 deets:

-runs Series 30+ w color scrn

-multiple colors, faceplates poss. swappable

- think: mashup of old 3310 & new 150.