5 «τοξικές» φράσεις που λέτε στον εαυτό σας και καταστρέφουν την ψυχολογία σας – Πώς να τις αλλάξετε

Πολλές φορές ο χειρότερος εχθρός μας δεν είναι οι άλλοι, αλλά η ίδια η εσωτερική μας φωνή. Ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Δείτε ποιες είναι οι 5 πιο επικίνδυνες φράσεις που πρέπει να διαγράψετε από το λεξιλόγιό σας και με τι να τις αντικαταστήσετε.

1. «Δεν είμαι αρκετά καλός/η»

Είναι η «μητέρα» όλων των αρνητικών σκέψεων. Αυτή η φράση ακυρώνει κάθε προσπάθειά σας πριν καν ξεκινήσετε.

Η αλλαγή: Αντικαταστήστε το με το: «Κάνω το καλύτερο που μπορώ με τα εφόδια που έχω τώρα και εξελίσσομαι».

2. «Έπρεπε να το είχα προβλέψει»

Η τάση να κατηγορούμε τον εαυτό μας για λάθη του παρελθόντος οδηγεί σε έναν ατέρμονο κύκλο ενοχών.

Η αλλαγή: Πείτε: «Τότε πήρα την καλύτερη απόφαση που μπορούσα με τις πληροφορίες που είχα. Τώρα ξέρω περισσότερα».

3. «Είμαι πολύ ευαίσθητος/η»

Αυτή είναι μια μορφή «αυτο-gaslighting». Υποτιμάτε τα συναισθήματά σας επειδή φοβάστε την κριτική των άλλων.

Η αλλαγή: Δοκιμάστε το: «Τα συναισθήματά μου είναι έγκυρα και μου στέλνουν ένα μήνυμα που πρέπει να ακούσω».

4. «Πάντα αποτυγχάνω στα δύσκολα»

Οι απόλυτες λέξεις όπως «πάντα» και «ποτέ» φυλακίζουν το μυαλό σε αρνητικά μοτίβα.

Η αλλαγή: Ανδιατυπώστε: «Αυτή η φορά ήταν δύσκολη, αλλά έχω καταφέρει πολλά στο παρελθόν και θα βρω τον τρόπο και τώρα».

5. «Τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μένα;»

Η ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση είναι η νούμερο ένα πηγή άγχους στη σύγχρονη εποχή.

Η αλλαγή: Υπενθυμίστε στον εαυτό σας: «Η γνώμη των άλλων είναι δική τους ευθύνη. Η δική μου ευθύνη είναι η δική μου ηρεμία».

Πώς να αλλάξετε την ψυχολογία σας σήμερα

Η αλλαγή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκινήστε παρατηρώντας την εσωτερική σας φωνή σαν να ήταν ένας τρίτος. Θα λέγατε ποτέ αυτές τις σκληρές φράσεις στον καλύτερό σας φίλο; Αν η απάντηση είναι «όχι», τότε σταματήστε να τις λέτε και στον εαυτό σας.

