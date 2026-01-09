Αγχώνεται το παιδί για τα διαγωνίσματα; 5 αποτελεσματικά tips για να νικήσει τον φόβο και να χτίσει αυτοπεποίθηση

Είναι 7 το πρωί και το παιδί σας παραπονιέται για στομαχόπονο ή ναυτία πριν από ένα διαγώνισμα; Αν αυτή η εικόνα σας είναι οικεία, δεν είστε μόνοι. Το άγχος των εξετάσεων είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τους βαθμούς, αλλά και τη σωματική υγεία των παιδιών. Δείτε πώς μπορείτε να το βοηθήσετε να διαχειριστεί την πίεση.

1. Αναγνωρίστε τα σωματικά σημάδια

Το άγχος δεν είναι πάντα «στο κεφάλι τους». Στα παιδιά εκδηλώνεται συχνά με:

Πονοκεφάλους και πόνους στο στομάχι.

Αϋπνία ή διαταραχές στον ύπνο.

Εκνευρισμό ή αλλαγές στη διάθεση που μοιάζουν με υπερκινητικότητα.

«Μπλακ άουτ» μνήμης την ώρα του τεστ.

2. Δώστε «όνομα» στο συναίσθημα

Μην υποτιμάτε τον φόβο του. Πείτε του: «Είναι εντάξει να νιώθεις νευρικότητα, σημαίνει ότι νοιάζεσαι». Εξηγήστε ότι μια μικρή δόση άγχους μπορεί να μας κάνει πιο συγκεντρωμένους, αλλά το κλειδί είναι η αυτοσυμπόνια. Αντικαταστήστε το «δεν είμαι καλός στα μαθηματικά» με το «τα μαθηματικά είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται».

3. Η προσπάθεια πάνω από τον βαθμό

Τα παιδιά συχνά συνδέουν την αξία τους με τους βαθμούς. Είναι κρίσιμο να τους δείξετε ότι η προσπάθεια μετράει περισσότερο από την τελειότητα. Χειροκροτήστε την πρόοδο και το πρόγραμμα διαβάσματος, αντί για ένα «άριστα».

4. Οργανώστε το διάβασμα (και τα διαλείμματα)

Βοηθήστε το παιδί να φτιάξει ένα πρόγραμμα με μικρά, τακτικά διαστήματα μελέτης.

Hacks: Χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις στο κινητό για διαλείμματα.



Χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις στο κινητό για διαλείμματα. Βασικοί πυλώνες: Ο ύπνος, η άσκηση και η σωστή διατροφή είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της συγκέντρωσης.

5. Τεχνικές χαλάρωσης

Διδάξτε στο παιδί απλές ασκήσεις αναπνοής ή grounding (γείωσης). Όταν το σώμα ηρεμεί σωματικά, ο εγκέφαλος μπορεί να λειτουργήσει ξανά γαλήνια. Συζητήστε για την εμπειρία του διαγωνίσματος πριν μάθετε το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στο πώς ένιωσε το ίδιο.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια;

Αν το άγχος επιμένει για περισσότερο από δύο εβδομάδες και επηρεάζει την όρεξη, τον ύπνο ή την κοινωνική ζωή του παιδιού, ίσως είναι ώρα να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική για να μάθει το παιδί να αναδομεί τις αρνητικές του σκέψεις.