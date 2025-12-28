Το λεπτό σημάδι που προδίδει ότι ένας άντρας δεν νιώθει καλά στη σχέση του

Σε πολλές σχέσεις –ακόμη και σε εκείνες που προς τα έξω μοιάζουν ιδανικές– η συναισθηματική απόσταση μπορεί να εγκατασταθεί αθόρυβα. Δεν έρχεται πάντα με μεγάλες συγκρούσεις ή ξεκάθαρες ρήξεις. Κάποιες φορές εμφανίζεται μέσα από μικρές συμπεριφορές που, αν δεν τις προσέξεις, περνούν απαρατήρητες.

Σε μια υγιή σχέση, οι δύο σύντροφοι εξελίσσονται μαζί, με στήριξη και καλοσύνη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου, χωρίς πρόθεση να πληγώσει, ο ένας αρχίζει να λειτουργεί σαν να σαμποτάρει το κοινό μέλλον. Όχι επειδή δεν αγαπά, αλλά επειδή παλεύει με φόβους, ανασφάλειες και εσωτερικές συγκρούσεις.

Τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά

Η θεραπεύτρια ζευγαριών Ραφαέλ Τζιακομίνι Αγοστίνο εξηγεί στο Journal des Femmes ότι πίσω από τέτοιες συμπεριφορές συνήθως κρύβεται βαθιά δυσφορία.

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα έχει συχνά προσωπικό πυρήνα και σχετίζεται με συναισθηματική ανασφάλεια, φόβο εγκατάλειψης, ναρκισσιστική ευαλωτότητα, ανασφαλή δεσμό, ζήλια, φθόνο ή υπερηφάνεια.

Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι

Όταν ένας άντρας δεν είναι ευτυχισμένος στη σχέση του, σπάνια το εκφράζει ξεκάθαρα με λόγια. Αντίθετα, υιοθετεί –όπως σημειώνει η ειδικός– συμπεριφορές «δυσλειτουργικές και παιδικές», προσπαθώντας ασυνείδητα να επιβραδύνει την εξέλιξη της συντρόφου του για να νιώσει ο ίδιος ασφαλής.

Το συναισθηματικό σαμποτάζ δεν εμφανίζεται απαραίτητα ως ανοιχτή σύγκρουση. Συχνά παίρνει πιο ύπουλες μορφές:

- μικρά «καρφιά»

- μειωτικές ή υποτιμητικές παρατηρήσεις

- έμμεσες πράξεις που αυξάνουν το φορτίο της συντρόφου, όπως το να μην αναλαμβάνει υποχρεώσεις όταν εκείνη λείπει

Η συνεχής υποτίμηση, ακόμη κι αν μοιάζει ασήμαντη μεμονωμένα, είναι το πιο ανησυχητικό σημάδι ότι ο άντρας δεν νιώθει καλά μέσα στη σχέση.

Όταν η πρόοδος του άλλου γίνεται απειλή

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σύντροφος μπορεί να κανονίζει ξαφνικές εξόδους ή δραστηριότητες που μπλοκάρουν το πρόγραμμα της συντρόφου του, κάνοντάς τη να νιώθει ενοχές επειδή θέλει να προχωρήσει ένα προσωπικό της σχέδιο.

Όπως υπογραμμίζει η θεραπεύτρια, το ζήτημα δεν πηγάζει από τη δυναμική του ζευγαριού, αλλά από τη δυσκολία του ενός να βλέπει τον άλλον να προοδεύει και να πετυχαίνει τους στόχους του. Η επιτυχία του άλλου μπορεί να ξυπνήσει παλιά τραύματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, επαγγελματικές απογοητεύσεις ή φόβους κατωτερότητας.

Γιατί το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα στα ετερόφυλα ζευγάρια

Σύμφωνα με την ειδικό, στα ετερόφυλα ζευγάρια το φαινόμενο δεν κατανέμεται ισότιμα. Οι γυναίκες, όπως επισημαίνει, στηρίζουν συχνότερα τα σχέδια του συντρόφου τους. Αντίθετα, όταν μια γυναίκα αρχίζει να «ανοίγει τα φτερά της», κάποιοι άντρες βιώνουν αυτή την εξέλιξη ως απειλή για τον ρόλο τους, επηρεασμένοι από βαθιά ριζωμένες κοινωνικές αντιλήψεις.

Τι μπορείς να κάνεις αν το αναγνωρίζεις στη σχέση σου

Αν νιώθεις ότι ο σύντροφός σου σε κρατά πίσω, το πρώτο βήμα είναι η ανοιχτή συζήτηση. Όπως αναφέρει η θεραπεύτρια, όταν δεν υπάρχει κακή πρόθεση, οι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν με ειλικρίνεια. Αν υπάρξει αναγνώριση και διάθεση για διάλογο, η σχέση μπορεί να επουλωθεί.

Αν όμως η ενδοσκόπηση είναι αδύνατη και το σαμποτάζ συνεχίζεται, τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο:

σε αυτή τη σχέση προχωράς ελεύθερα ή αναγκάζεσαι να κόβεις ταχύτητα για να μη χάσεις τον άλλον;

