Ψυχολόγος αποκαλύπτει: Αν θέλεις Χριστούγεννα χωρίς εντάσεις, δες τι κάνουν τα επιτυχημένα ζευγάρια

Οι γιορτές μπορεί να είναι μια μαγική περίοδος, συχνά όμως φέρνουν μαζί τους άγχος, αυξημένες υποχρεώσεις και διαφορετικές προσδοκίες – ειδικά για τα ζευγάρια. Όπως εξηγεί η ψυχολόγος και ειδική στις σχέσεις Σαμπρίνα Ρομάνοφ, τα Χριστούγεννα λειτουργούν σαν «μεγεθυντικός φακός» που αναδεικνύει ανάγκες, συναισθήματα και διαφορές που μέσα στην καθημερινότητα περνούν απαρατήρητες.

Τα επιτυχημένα ζευγάρια, ωστόσο, δεν αποφεύγουν απαραίτητα τις διαφωνίες. Κάνουν όμως δύο βασικά πράγματα που τα βοηθούν να παραμένουν συνδεδεμένα και ήρεμα μέσα στις γιορτές.

1. Ειλικρίνεια και ανοιχτή επικοινωνία

Το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ειλικρίνεια. Τα υγιή ζευγάρια γνωρίζουν τι θέλουν από τις γιορτές και το εκφράζουν ξεκάθαρα στον σύντροφό τους: αν προτιμούν οικογενειακά τραπέζια, πιο ήσυχες στιγμές ή χρόνο μόνο για τους δύο τους.

Όσο πιο άμεση είναι η επικοινωνία, τόσο πιο εύκολο γίνεται να καλυφθούν οι ανάγκες και των δύο. Παράλληλα, η ευελιξία παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι γιορτές δεν χρειάζεται να είναι ίδιες κάθε χρόνο· ένας δημιουργικός συμβιβασμός μπορεί να μειώσει την ένταση και να ενισχύσει το αίσθημα κατανόησης.

2. Δημιουργία νέων κοινών παραδόσεων

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχωρίζει τα επιτυχημένα ζευγάρια είναι η δημιουργία νέων, κοινών παραδόσεων. Μπορεί να είναι κάτι απλό: μια βόλτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, το μαγείρεμα ενός γιορτινού γεύματος μαζί ή μια μικρή τελετουργία που ανήκει μόνο στους δύο.

Αυτές οι νέες εμπειρίες ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση και δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας στη σχέση. Όπως τονίζει η ψυχολόγος, το «χτίσιμο» κοινών στιγμών βοηθά τα ζευγάρια να συνδυάζουν τους κόσμους τους και να νιώθουν ότι προχωρούν μαζί, ακόμη και μέσα στην ένταση των γιορτών.

Συμπερασματικά, τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι όμορφα. Με ειλικρίνεια, κατανόηση και λίγη δημιουργικότητα, μπορούν να γίνουν μια ευκαιρία ουσιαστικής σύνδεσης για κάθε ζευγάρι.

