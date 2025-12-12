Χριστούγεννα και σχέσεις: Γιατί αυξάνονται οι εντάσεις στα ζευγάρια τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα είναι συνώνυμα με φωτισμένους δρόμους, οικογενειακά τραπέζια και την προσδοκία ότι «όλα πρέπει να είναι τέλεια». Κι όμως, για πολλά ζευγάρια αυτή η περίοδος αποδεικνύεται πιο απαιτητική από όσο φαίνεται, με τις εντάσεις να εμφανίζονται πιο συχνά απ’ ό,τι μέσα στη χρονιά.

Η ψυχολογία εξηγεί ότι οι γιορτές λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός στα συναισθήματα. Η κούραση που έχει συσσωρευτεί από όλον τον χρόνο, οι αλλαγές στη ρουτίνα και οι αυξημένες υποχρεώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ακόμη και μικρές διαφωνίες μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Όταν οι προσδοκίες συγκρούονται με την πραγματικότητα

Σύμφωνα με την Τερέσα Ερέρο, coach προσωπικής ανάπτυξης και συναισθηματικής διαχείρισης, την οποία επικαλείται το ισπανικό Hola, τα Χριστούγεννα δοκιμάζουν τις σχέσεις γιατί «όλα εντείνονται». Οι διαφορετικοί ρυθμοί των συντρόφων, η ανάγκη του ενός για ηρεμία και του άλλου για δραστηριότητα, αλλά και η άνιση κατανομή ευθυνών στην οργάνωση των γιορτών, δημιουργούν τριβές.

Παράλληλα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι κοινωνικές απαιτήσεις προσθέτουν πίεση. Η αίσθηση ότι «πρέπει» να είμαστε χαρούμενοι κάθε στιγμή κάνει κάθε παραφωνία να μοιάζει πιο έντονη και πιο δύσκολη στη διαχείριση.

Η παρεξήγηση γεννά ένταση

Σε αυτή την περίοδο, η επικοινωνία συχνά χάνει την καθαρότητά της. Όπως σημειώνει η Ερέρο, οι σύντροφοι τείνουν να ερμηνεύουν περισσότερο απ’ όσο ακούν. Ένα σχόλιο ή μια αντίρρηση μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί, όχι επειδή υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στη σχέση, αλλά επειδή η συναισθηματική φόρτιση είναι αυξημένη.

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν στις χριστουγεννιάτικες διαφωνίες είναι συνήθως η απογοήτευση και η ενοχή. Ο ένας μπορεί να νιώθει ότι σηκώνει όλο το βάρος, ενώ ο άλλος ότι δεν γίνεται κατανοητός. Αυτή η αίσθηση αποσύνδεσης μπορεί να φέρει μοναξιά, ακόμα και μέσα στη σχέση.

Πώς να μειώσετε τις συγκρούσεις στις γιορτές

Η ειδικός προτείνει μερικές απλές αλλά ουσιαστικές στρατηγικές για να περιοριστούν οι εντάσεις:

- Κάντε παύση πριν αντιδράσετε. Ένα βαθύ αναπνευστικό διάλειμμα ή λίγα λεπτά απομάκρυνσης μπορούν να αλλάξουν τον τόνο μιας συζήτησης.

- Εξασκηθείτε στην ενεργητική ακρόαση. Αντί να υποθέτετε τι θέλει ο άλλος, ρωτήστε τον.

- Εκφράστε ανάγκες χωρίς επίθεση. Η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσματική όταν δεν συνοδεύεται από κατηγορίες.

- Σεβαστείτε τις διαφορές. Δεν βιώνουν όλοι τις γιορτές με τον ίδιο τρόπο – και αυτό δεν είναι πρόβλημα.

- Θέστε όρια πριν από οικογενειακές συναντήσεις. Μειώνουν το άγχος και προλαμβάνουν εντάσεις.

Για να απολαύσει κανείς πραγματικά τις γιορτές, χρειάζονται υπομονή, αυτοέλεγχος και η συνειδητή επιλογή να βλέπει τον σύντροφο ως σύμμαχο και όχι ως αντίπαλο. Όπως επισημαίνει η Τερέσα Ερέρο, με παύσεις, ενσυναίσθηση και ουσιαστική ακρόαση, οι συγκρούσεις μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για μεγαλύτερη κατανόηση και συνεργασία.







