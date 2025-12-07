Όταν ο έρωτας σβήνει αθόρυβα – Τι είναι το silent divorce γιατί αυξάνεται

Η εικόνα ενός ζευγαριού που ζει μαζί αλλά δεν συναντιέται ουσιαστικά δεν είναι πια σπάνια. Πολλοί παραμένουν σε έναν γάμο που συνεχίζει τυπικά, όμως έχει πάψει να είναι ζωντανός. Το σιωπηλό διαζύγιο – μια μορφή αποχώρησης χωρίς χαρτιά, φωνές ή επίσημους τίτλους – φαίνεται πως κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για σχέσεις που δεν διαλύονται, αλλά αφήνονται να ξεθωριάσουν σιγά-σιγά. Οι δύο άνθρωποι μένουν κάτω από την ίδια στέγη, όμως επενδύουν αλλού: σε φίλους, ταξίδια, προσωπικές ασχολίες. Το σπίτι παραμένει κοινό· η ζωή τους όχι.

Γιατί άνθρωποι μένουν σε έναν γάμο που έχει χάσει τη ζεστασιά του

Ο Independent κατέγραψε μια σειρά προσωπικών εξομολογήσεων από γυναίκες που δεν χώρισαν νομικά, αλλά απομακρύνθηκαν συναισθηματικά από τον σύζυγό τους.

- Η 57χρονη Τζέιν ζει χρόνια μαζί με έναν άνδρα που – όπως λέει – δεν θέλησε ποτέ να αντιμετωπίσει όσα τους πλήγωσαν. Τα προβλήματα εθισμού, η αδυναμία επικοινωνίας και οι αποτυχημένες προσπάθειες προσέγγισης την οδήγησαν σε μια ήρεμη, αλλά οριστική εσωτερική απομάκρυνση. Δεν έφυγε· απλώς έστρεψε τη ζωή της αλλού. Εκδρομές, φίλες, μικρές ανάσες ανεξαρτησίας έγιναν το νέο της κέντρο ισορροπίας.

- Η 54χρονη Χάνα περιγράφει ότι η σχέση έχασε την οικειότητα μέσα στην καθημερινότητα της ανατροφής των παιδιών και στη ματαίωση που βίωνε ο σύζυγός της στην επαγγελματική του ζωή. Οι δυο τους έγιναν περισσότερο συνεργάτες παρά ζευγάρι. Η οικονομική πραγματικότητα δεν της επιτρέπει εύκολα έναν χωρισμό – κι έτσι εκείνη βρήκε χώρους εκτός γάμου για να νιώθει ζωντανή.

- Η 56χρονη Όντρεϊ, που χώρισε μετά από 16 χρόνια, θυμάται ότι πολύ πριν βγει από τον γάμο, είχε ήδη φύγει ψυχικά. Η σιωπή και η απόσταση ήταν το πρώτο στάδιο. Η ίδια πιστεύει ότι κάποια ζευγάρια μπορούν να λειτουργήσουν έτσι για χρόνια, διατηρώντας την οικογένεια, χωρίς όμως να μοιράζονται πια πραγματική σύνδεση.

Τι λένε οι ειδικοί

Η ψυχοθεραπεύτρια Καμίλα Νίκολς τονίζει πως το σιωπηλό διαζύγιο είναι σαν μια σχέση που «παγώνει»:

- μειώνεται η τρυφερότητα,

- η σεξουαλική επαφή φθίνει ή εξαφανίζεται,

- δύο παράλληλες ζωές χτίζονται κάτω από την ίδια στέγη.

Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι κάθε σιωπηλή απομάκρυνση ισοδυναμεί με τέλος.

Η θεραπεία μπορεί να ξανανοίξει διαύλους επικοινωνίας, να επαναφέρει επαφή μέσα από μικρά βήματα – κατανόηση, πιο ξεκάθαρη έκφραση συναισθημάτων, ακόμη και μέσα από μη λεκτικές μορφές τρυφερότητας.

Σιωπηλό διαζύγιο: τέλος ή αμυντική λύση;

Για κάποιους, είναι ένας τρόπος να κρατούν σταθερή την οικογένεια μέχρι να νιώσουν έτοιμοι για αλλαγή. Για άλλους, είναι μια μορφή προστασίας: μια ήρεμη έξοδος από την προσδοκία ότι ο σύντροφός τους πρέπει να καλύπτει κάθε ανάγκη.

Κάποιες φορές είναι η τελευταία φάση πριν από τον οριστικό χωρισμό.

Άλλες, μπορεί να γίνει το διάλειμμα που χρειάζεται για να ξαναβρεθεί το σημείο επαφής.

Ίσως τελικά το σιωπηλό διαζύγιο να μην είναι πάντα ένας αποχαιρετισμός — αλλά μια υπενθύμιση ότι η αγάπη χρειάζεται παρουσία, λόγια και εμπλοκή για να επιβιώσει.

