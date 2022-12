Το μυστικό του επιτυχημένου φλερτ: Δεν είναι η εμφάνιση που μας ελκύει

Η καλή εμφάνιση είναι προσόν αλλά όχι το βήμα που θα εξασφαλίσει την επιτυχία στο παιχνίδι του φλερτ και της διεκδίκησης. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να θέλουμε να ξαναδούμε το άτομο που γνωρίσαμε την προηγούμενη ημέρα; Η επιστήμη απαντά

Υποσχόμενο βλέμμα, σαρκώδη χείλη, ζουμερές καμπύλες ή θεληματικό πηγούνι μπορεί να προτάσσονται συχνά ως τα αναγκαία συστατικά για τη μοιραία έλξη μεταξύ δυο ανθρώπων. Φαίνεται όμως πως οι μηχανισμοί που μας ωθούν να επιδιώξουμε την επαφή με κάποιον είναι περισσότερο πολύπλοκοι απ’ όσο θα επέτρεπε το ενδιαφέρον για την εξωτερική μόνο εικόνα.

Αν ο «νόμος της παγκόσμιας έλξης» (ή της βαρύτητας) του Νεύτωνα ορίζει ότι κάθε σώμα με μάζα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με μάζα, ο «νόμος της ερωτικής έλξης» αφαιρεί αυτό το «κάθε» από τη σχέση και κάνει τα πράγματα δυσκολότερα: δεν αρκούν δύο άνθρωποι για την έλξη αλλά είναι αναγκαίο η συνύπαρξή τους να γεννά συναισθήματα στοργής, χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας που θα «φουντώσουν» την επιθυμία για ανανέωση της συνάντησης.

Σύμφωνα με τη Δρ Wendy L. Patrick, η έρευνα The Way You Make Me Feel (2010) των Noah Eisenkraft και Hillary Anger Elfenbein συνέβαλε στην ανάδειξη του ρόλου της συναισθηματικής παρουσίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πρόκειται για συναισθήματα που προκαλεί κάποιος στα άτομα του περιβάλλοντός του και τα οποία μελετήθηκαν σε 48 ομάδες συμμετεχόντων μαζί με τα συναισθήματα που βιώνονταν από το ίδιο το υποκείμενο.

Τα ευρήματα που, σύμφωνα με τους ερευνητές, σκιαγράφησαν το «αποτύπωμα» που αφήνει ένα άτομο στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές όσων συμμετείχαν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, έδειξαν ότι πιο θετική συναισθηματική παρουσία συνδέθηκε με μεγαλύτερη δημοφιλία -σύμφωνα με τα άτομα που δήλωσαν τον εκάστοτε συμμετέχοντα ως στενό φίλο- ενώ η αρνητική συναισθηματική παρουσία με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, όχι όμως και με αντίστοιχα αισθήματα ευχαρίστησης από τον περίγυρο.

Η μελέτη έδειξε επιπλέον ότι τα αισθήματα που προκαλούμε στους άλλους μέσω της συναισθηματικής μας παρουσίας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός ευρύτερου μηχανισμού που περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά μοτίβα συμπεριφοράς όπως ένδειξη θέρμης ή κυριαρχίας καθώς και λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία.

Το μυστικό του επιτυχημένου φλερτ

Μια μελέτη του 2015 με 40 συμμετέχοντες σχετικά με το πώς η συναισθηματική παρουσία επηρεάζει το ερωτικό ενδιαφέρον, έδειξε ότι από τα έξι ή επτά άτομνα του αντίθετου φύλου που συνάντησαν σε σύντομα ραντεβού στο πλαίσιο του πειράματος, δήλωσαν ενδιαφέρον για νέα συνάντηση με όσους είχαν εντονότερη θετική συναισθηματική παρουσία. Δηλαδή, η πρόκληση θετικών αισθημάτων ανάγεται σε νούμερο ένα στρατηγική του σωστού φλερτ.

Άλλη παρατήρηση της μελέτης ήταν πως όσοι προσπαθούν να βελτιώσουν τα συναισθήματά τους και να τα συντονίσουν με εκείνα που αισθάνονται οι άλλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγείρουν θετικά συναισθήματα στους δεύτερους, χωρίς όμως να μπορούν να τα βιώσουν απαραιτήτως και οι ίδιοι.

Ωστόσο, υπήρξε μια διαπίστωση που βρέθηκε σε διαφωνία με τη μελέτη του 2010. Η εξωστρέφεια εν προκειμένω σχετίστηκε με θετικές συναισθηματικές αποκρίσεις από τους άλλους, κάτι που οι ειδικοί απέδωσαν στους διαφορετικούς τύπους διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων στις δύο μελέτες.

πηγή: ygeiamou.gr