Έρευνα μέτρησε στα πόσα χρόνια γάμου είναι πιο ευτυχισμένα τα ζευγάρια

Πολλοί πιστεύουν ότι ο λεγόμενος «μήνας του μέλιτος» που ακολουθεί τον γάμο είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για ένα παντρεμένο ζευγάρι, αφού ακόμη επικρατεί ο ενθουσιασμός και δεν έχει μπει στη ζωή του η ρουτίνα. Σύμφωνα όμως με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, η πραγματική ευτυχία δεν έρχεται τόσο νωρίς σε ένα γάμο.

Τα ευρήματα των ερευνητών, τα οποία δημοσιεύονται αναλυτικά στην επιθεώρηση Social Networks and the Life Course, υποδεικνύουν ότι τα περισσότερα ζευγάρια είναι πιο ευτυχισμένα όταν έχουν πια κλείσει 20 χρόνια έγγαμου βίου.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ, παρακολούθησαν 2.034 παντρεμένα ζευγάρια με μέση ηλικία τα 35-37 έτη. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τη σχέση τους, όπως πόσο ευτυχισμένοι ένιωθαν στον γάμο τους σε βάθος χρόνου και πόσο συχνά μάλωναν με το ταίρι τους.

Το βασικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι τα ζευγάρια που καταφέρνουν να φτάσουν στην «πορσελάνινη» επέτειο των 20 χρόνων παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο στα επίπεδα ικανοποίησης από τον γάμο τους και δηλώνουν σε γενικές γραμμές πιο ευτυχισμένα.

Όπως υπέδειξαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, μετά από δύο δεκαετίες γάμου τα ζευγάρια τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και να απολαμβάνουν κοινές δραστηριότητες συγκριτικά με την πρώτη περίοδο του γάμου τους, εύρημα που πιθανώς εξηγεί γιατί νιώθουν πιο δεμένα και πιο ευτυχισμένα.

