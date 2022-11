Απόκοσμο: Εκατοντάδες πρόβατα περπατούν σε κύκλο για 12 συνεχόμενες μέρες στην Κίνας;

Μπορεί κάποιοι να μετρούν πρόβατα για να κοιμηθούν αλλά με αυτό το βίντεο σίγουρα… δεν θα επιτύχετε το σωστό αποτέλεσμα.

Εκατοντάδες πρόβατα περπατούν απόκοσμα σε έναν κύκλο για 12 συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της βόρειας Κίνας.

Η παράξενη συμπεριφορά, που καταγράφηκε σε κάμερα από κλειστό κύκλωμα, δείχνει το μεγάλο κοπάδι να βαδίζει συνεχώς δεξιόστροφα σε έναν σχεδόν τέλειο κύκλο σε ένα αγρόκτημα. Μερικά άλλα πρόβατα φαίνονται να παρακολουθούν από έξω την περιστροφή, ενώ άλλα μερικές φορές στέκονται ακίνητα στο κέντρο.

Το βίντεο της παράξενης σκηνής αναρτήθηκε στο Twitter την Τετάρτη από την κινεζική κρατική εφημερίδα People’s Daily, η οποία ανέφερε ότι τα πρόβατα είναι απολύτως υγιή και η αιτία της συμπεριφοράς παραμένει μυστήριο.

Η ιδιοκτήτρια προβάτων, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η κυρία Miao, ισχυρίστηκε ότι το θέαμα ξεκίνησε με μερικά πρόβατα προτού ενωθεί ολόκληρο το κοπάδι, ανέφερε η Metro. Αν και υπάρχουν 34 στάβλοι προβάτων στο αγρόκτημα, μόνο τα πρόβατα σε ένα από τα μαντριά —το νούμερο 13— ενεργούσαν με αυτόν τον τρόπο.

Βρίσκονται σε κίνηση από τις 4 Νοεμβρίου.

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι η συμπεριφορά του προβάτου θα μπορούσε να προκληθεί από μια βακτηριακή ασθένεια που ονομάζεται λιστερίωση – επίσης γνωστή ως “ασθένεια του κύκλου”.

«Αρχικά, τα προσβεβλημένα ζώα είναι ανορεκτικά, καταθλιπτικά και αποπροσανατολισμένα. Μπορεί να προωθηθούν σε γωνίες, να ακουμπήσουν σε ακίνητα αντικείμενα ή να κάνουν κύκλους προς την πληγείσα πλευρά», σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Merck.

Οι εστίες συνήθως εκδηλώνονται ως αποτέλεσμα αλλοιωμένης ή χαμηλής ποιότητας ενσίρωσης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Merck. Στα αιγοπρόβατα, ωστόσο, ο θάνατος επέρχεται συνήθως εντός 24-48 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK