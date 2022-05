Γεννήθηκε χωρίς σαγόνι, του έκαναν bullying και τώρα βρήκε την ευτυχία

Αφού υπέφερε από bullying όλη τη ζωή του έχοντας γεννηθεί χωρίς σαγόνι, ο Τζόζεφ Ουίλιαμς λέει ότι «σώθηκε από την αγάπη» μετά από δεκαετίες που ένιωθε «άχρηστος».

Και τώρα, θέλει να πει σε ανθρώπους, που μπορεί να παλεύουν με διάφορες προκλήσεις, ότι επίσης αξίζουν περισσότερα στη ζωή τους.

Ο 41χρονος από το Σικάγο γεννήθηκε με τη σπάνια συγγενή διαταραχή, που ονομάζεται «otofacial syndrome» και προκαλείται από ένα μεταλλαγμένο γονίδιο, το οποίο του στερεί την δυνατότητα να μιλήσει ή να φάει με το στόμα του. Οπότε χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα και ένα ρινογαστρικό σωλήνα σίτισης.

«Τα ραντεβού ήταν δύσκολα για μένα γιατί είχα τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση και ένιωθα άχρηστος, αλλά όταν άρχισα να πιστεύω στον εαυτό μου και συνειδητοποίησα ότι άξιζα περισσότερα, κατέληξα να βρω τη γυναίκα μου», λέει.

