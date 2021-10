Πήδηξε από τον 9ο όροφο, προσγειώθηκε σε αυτοκίνητο και σώθηκε - Απίστευτες εικόνες

Βουτιά θανάτου από τον ένατο όροφο κτιρίου έκανε ένας άντρας στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ο οποίος σώθηκε από θαύμα.

Ο 31χρονος έπεσε στο κενό, όμως κατέληξε στην οροφή μία μαύρης BWW, που ήταν σταθμευμένη κάτω από το πολυόροφο κτήριο. Μία αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τα όσα απίστευτα έγιναν, η οποία μάλιστα βρήκε την ψυχραιμία και κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό της αφότου όπως διευκρίνισε κάλεσε την Αστυνομία.

Άκουσα ένα μεγάλο μπαμ και δεν πίστευα ότι ήταν ένας άνθρωπος στην αρχή. Το πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου έσπασε μόλις έσκασε πάνω του. Τότε ο τύπος σηκώθηκε και άρχισε να ουρλιάζει. Το χέρι του ήταν όλο στριμμένο» είπε η Smith και συνέχισε: «Ήμουν σοκαρισμένη. Ήταν σαν να ήσουν σε ταινία

Ο άνδρας, που πήδηξε από ένα ανοιχτό παράθυρο στον ένατο όροφο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση την Πέμπτη, δήλωσε η εκπρόσωπος της Τζέρσεϊ Σίτι, Κίμπερλι Γουάλας-Σκαλτσιόνε. Ο άνδρας δεν δούλευε μέσα στο κτίριο και δεν ήταν σαφές γιατί βρισκόταν εκεί, είπαν εργαζόμενοι και μάρτυρες. Αρνήθηκε να δώσει στους αστυνομικούς το όνομά του.

Στα βίντεο που τράβηξαν πολίτες φαίνεται ο άνδρας που ουρλιάζει από τον πόνο με τραύματα στο πάνω μέρος του σώματος. Το βίντεο δείχνει επίσης μία μάσκα που κρέμεται, παρά το ότι έχει πέσει περίπου από 30 μέτρα ύψος.

Ο άνδρας δεν δούλευε μέσα στο κτίριο και δεν ήταν σαφές γιατί βρισκόταν εκεί, είπαν εργαζόμενοι και μάρτυρες. Αρνήθηκε να δώσει στους αστυνομικούς το όνομά του και δεν συνεργάστηκε από το απόγευμα της Πέμπτης.

«Έπεσε στην οροφή του αυτοκινήτου, στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έπεσε στο έδαφος. Προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τον κάνουν να μείνει κάτω – «Δεν ξέρεις πόσο πληγωμένος είσαι», του έλεγαν πολίτες είπε ο Μαρκ Μπορντό, 50 ετών, ο οποίος εργάζεται στο κτίριο και είδε από κοντά το περιστατικό.

«Έτσι έμεινε εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία και τα ασθενοφόρα. Έλεγε συνέχεια, “Άσε με ήσυχο, θέλω να πεθάνω”. Είδατε ότι το ένα του χέρι ήταν σαφώς σπασμένο, αλλά είχε τις αισθήσεις του, κινούνταν », είπε. «Ήθελε να πεθάνει. Αυτή ήταν η ατζέντα του. Αλλά ο Θεός είχε κάτι άλλο στο μυαλό του»

