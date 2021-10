Ζευγάρι θυμάται εμπειρία στο κρεβάτι με το κεφάλι της κοπέλας να περνά τον τοίχο

Μια γυναίκα στη Βρετανία θυμήθηκε την τραυματική της εμπειρία, που την έστειλε στα επείγοντα του νοσοκομείου όταν ο χωρίς πρότερη σεξουαλική εμπειρία, φίλος της τής χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο κατά τη διάρκεια του σεξ. Για να είμαστε ακριβείς το κεφάλι της κοπέλας πέρασε μέσα από τον τοίχο.

Η Τζένιφερ και ο Γκρεγκ ξεκίνησαν να βγαίνουν αμέσως μετά τη γνωριμία τους σε ένα πάρτι και ένα μήνα αργότερα, η Τζένιφερ ένιωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει περαιτέρω η σχέση τους.

Εμφανιζόμενος σε ένα επεισόδιο της σειράς του TLC, Sex Sent Me to ER, ο Γκρεγκ είπε ότι πίστευε ότι σχεδόν σκότωσε κάποιον κατά την πρώτη του φορά που έκανε σεξ.

«200 κιλά την έσπρωξαν και το κεφάλι της πέρασε από τον τοίχο»

Το επεισόδιο γυρίστηκε το 2014 αλλά το TLC έκανε ένα recap στις εμπειρίες ζευγαριών που είχε φιλοξενήσει μιλώντας τους πάλι για αυτό που τους είχε συμβεί και τους οδήγησε στα επείγοντα.

«Ξεκινούσα τη διαδικασία απώλειας βάρους, αλλά ήμουν ακόμα εκεί στα 200 κιλά», εξήγησε ο Γκρεγκ.

«Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος για το πώς φαινόμουν όταν επρόκειτο για το αντίθετο φύλο. Ήμουν παρθένος».

Όταν η Τζένιφερ άφησε να εννοηθεί ότι πρέπει να κάνουν σεξ, ξεκίνησαν με τα προκαταρκτικά παιχνίδια πριν γδυθούν.

«Θα τα καταφέρουμε», θυμάται να λέει ο Γκρεγκ στον εαυτό του για να πάρει θάρρος.

«Αλλά αυτό που συνέβη ήταν ότι το πάνω μέρος του κεφαλιού της σπρώχτηκε στον πίσω τοίχο. 200 κιλά την έσπρωξαν και το κεφάλι της πέρασε από τον τοίχο».

Η Τζένιφερ παρέμεινε ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα αφού χτύπησε στον τοίχο, προκαλώντας πανικό στον σύντροφό της.

Όταν εν τέλει η κοπέλα βρήκε τις αισθήσεις τις αναρωτήθηκε αν όντως το κεφάλι της διαπέρασε τον τοίχο. Ενώ με χιούμορ απευθύνθηκε στον Γκρεγκ και του είπε «γιατί σταμάτησες;».

Το ζευγάρι αργότερα πήγε στο νοσοκομείο όπου βρήκαν μία δικαιολογία για να εξηγήσουν το ατύχημα. Η κοπέλα έκανε αξονική τομογραφία εγκεφάλου και ευτυχώς δεν υπέστη κάτι σοβαρό.