Πόλη της Βρετανίας άναψε τα χριστουγεννιάτικα φώτα μέσα στο Φεβρουάριο

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ως αντίδοτο ενάντια στην… μιζέρια της καραντίνας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης στο Kent της Βρετανίας.

Ενώ τα χριστουγεννιάτικα φώτα είχαν σβήσει κανονικά τον Ιανουάριο, η ανακοίνωση τρίτου lockdown έριξε τόσο πολύ τη διάθεση των πολιτών, που αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να τονώσουν το ηθικό τους.

Τελικά, διοργανώθηκε ψηφοφορία όπου και οι κάτοικοι της πόλης ψήφισαν, σχεδόν ομόφωνα, την επιστροφή των χριστουγεννιάτικων στολισμών.

Μάλιστα, στήθηκε και διαδικτυακή καμπάνια όπου πολλοί δώρισαν ό,τι μπορούσαν για να συνεισφέρουν στον εντυπωσιακό στολισμό της πόλης.

«Λίγο φως και λίγη λάμψη είναι αυτό που χρειαζόμασταν για να χαμογελάσουμε λίγο, κατά τη διάρκεια του lockdown», είπε η συνιδρύτρια της καμπάνιας, Julie Corke.

Kent town turns its Christmas lights ON in February to lift spirits https://t.co/t41HZRUQo0