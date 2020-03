Πρόβλεψαν τον κορονοϊό πριν 40 χρόνια; «Το 2020 θα εξαπλωθεί ο ιός της Ουχάν»

Οι θεωρίες συνωμοσίας για την αρρώστια εξαπλώνονται πιο γρήγορα από αυτή…



Στο θρίλερ του 1981 «Τhe Eyes of Darkness» ο συγγραφέας Ντιν Κουντζ περιγράφει έναν θανατηφόρο ιό, που ονομάζεται «Wuhan-400» φέρει δηλαδή το όνομα της κινεζικής πόλης που είναι γνωστή ως το επίκεντρο της επιδημίας του κοροναϊού…



«Σε ένα μυθιστόρημα γραμμένο το 1981 προβλέφθηκε η έξαρση του κορονοϊού!» έγραψε ο Νικ Χίντον, ο οποίος ανάρτησε στο Twitter screenshot τα σχετικά αποσπάσματα από το βιβλίο.



Περιττό είναι να προσθέσει κανείς πως οι φήμες για προφητεία έχουν ήδη πάρει φωτιά!

Δυστυχώς για όσους ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας, φαίνεται ότι οι ομοιότητες μεταξύ του ιού COVID-19 και της πρόβλεψης του Ντιν Κουντζ σταματούν στο όνομα Wuhan, όπως μετέδωσε το Fox News.



Στο βιβλίο, o Wuhan-400 κατασκευάστηκε από ανθρώπους και αναπτύχθηκε σε εργαστήρια έξω από την πόλη – ενώ ο COVID-19, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προήλθε από άγρια ζώα.



Το ποσοστό θνησιμότητας του Wuhan-400 είναι 100%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του κοροναϊού είναι 2%.



Μία Google Books Preview εμφάνισε το όνομα του ιού σε αρχικό αντίγραφο του βιβλίου του 1981 ως “Gorki-400”. Τελικά η ονομασία του ιού άλλαξε σε Wujan το 1996 και δεν είναι σαφές αν ο Ντιν Κουντζ ήταν εκείνος που έλαβε την απόφαση να αλλάξει.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl