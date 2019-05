Κι όμως, τόσο καιρό παίζαμε UNO με λάθος κανόνα

Η UNO, η εταιρεία πίσω από το διάσημο παιχνίδι που μας έχει συντροφεύσει σε πολλές περιστάσεις, επιβεβαίωσε επίσημα ότι τόσο καιρό παίζαμε το παιχνίδι λάθος, παραβιάζοντας έναν βασικό κανόνα του.

Η κάρτα με το σύμβολο +4 (που σε υποχρεώνει να τραβήξεις τέσσερις κάρτες) δεν μπορεί να ακολουθηθεί από την κάρτα με το σύμβολο +2 από τον αμέσως επόμενο παίκτη.

Η εταιρεία έκανε μια δημοσίευση στο Twitter εχθές επιβεβαιώνοντας ότι η κίνηση αυτή στην πραγματικότητα αντιβαίνει στους κανόνες του παιχνιδιού. Προφανώς, εάν ένας παίκτης ρίξει μια κάρτα με το σύμβολο +4, ο επόμενος παίκτης πρέπει απλά να τραβήξει τέσσερα φύλλα και να παραλείψει τη σειρά του. Δεν επιτρέπεται να πετάξει κάρτα με το σύμβολο +2 και να υποχρεώσει τον επόμενο παίκτη να τραβήξει συνολικά 6 κάρτες.

Φυσικά, όποιος έχει παίξει UNO με τους φίλους και την οικογένειά του γνωρίζει ότι πρόκειται για μια κοινώς χρησιμοποιούμενη στρατηγική, γι ‘αυτό και η κοινοποίηση του εν λόγω κανονισμού από το επίσημο προφίλ της εταιρείας δεν ενθουσίασε καθόλου το κοινό.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h