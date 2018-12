Μόνος στο σπίτι: Αυτό που δεν ξέρατε τόσα χρόνια για την ταινία και θα σας απογοητεύσει

Ο ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν ήρθε και μας γκρέμισε μία από τις ομορφότερες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και αναμνήσεις: την ταινία Μόνος στο σπίτι



Στις γιορτές, ολόκληρες οικογένειες από όλον τον κόσμο συγκεντρώνονται σε σπίτια για να παρακολουθήσουν τον Κέβιν να «διαλύει» τους ληστές Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.